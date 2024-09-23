Kredi kartı kullanımında yüzde 78'lik artışın nedeni belli oldu! Merkez Bankası ekonomistleri inceledi

23 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:19

Merkez Bankası’ndan kredi kartı açıklaması geldi. TCMB blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "Kartlı Harcama Tercihlerinde Son Dönem Eğilimler" başlıklı analizde kredi kartı kullanımındaki artış incelendi. Merkez Bankası yüzde 78'lik artışın sebeplerini açıkladı.

Türkiye​'de kredi kartı​ kullanıcısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı bulunan ülkede kartlı harcama​ hacmi 12,8 trilyon TL'ye yükseldi. TCMB​ ekonomistleri, yayınladıkları blog yazısında kredi kartı kullanımındaki artışın nedenlerini analiz etti.

KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 78 ARTTI

Türkiye'de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı, 125 milyon kredi kartı, 191 milyon banka kartı bulunurken kartlı harcamaların toplam hacminin 12,8 trilyon oldu. Merkezin Güncesi'nde "Kartlı Harcama Tercihlerinde Son Dönem Eğilimler" başlıklı analizde, yazıda, kartlı harcama bakiyesinde gözlenen reel artışı incelendi.

Yazıda dijital kanalların yaygınlaşmasının ve yüksek enflasyonla birlikte nakit taşıma maliyetinin artmasının banka ve bireysel kredi kartlarının kullanımını artırdığı açıklandı.

BORÇLANMA DEĞİL, HARCAMA DAVRANIŞI DEĞİŞİYOR

TCMB'nin yayımladığı raporda, yüksek enflasyon​ ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının bu eğilimi artırdığı belirtildi. Merkez, kart kullanımındaki artışın, borçlu talebindeki artıştan ziyade harcama davranışındaki değişimi yansıttığı için, yalnızca kredi kartı kullanımı gibi geleneksel göstergelere dayalı çıkarımların yanlış yorumlara neden olabileceğini ifade etti. Kredi kartı kullanımındaki artışın çoğunlukla borçlanma ihtiyaçlarından kaynaklanmadığını, harcama alışkanlıklarındaki değişimin bu artışta önemli bir rol oynadığını vurguladı.