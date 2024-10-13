Kredi kartı limiti 100 bin TL olan vatandaşlar harekete geçti! Limiti 99.900 liraya çektiler

13 Ekim 2024 10:48 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:56

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi öngörüyor. 100 bin TL kredi kartı limitine yıllık 750 TL kesinti haberlerinin ardından limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan binlerce kredi kartı kullanıcısı, limitini 99 bin TL’ye düşürdü.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri Savunma Sanayii Destekleme Fonu için her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Kredi kartlarında 750 TL'lik savunma sanayii katkı payı hazırlığı vatandaşı harekete geçirdi. Sosyal medyaya konuyla ilgili yansıyan tepkilerde vatandaşların kredi kartı​ limitlerini 100 bin TL'den 99 bin 900 liraya çektiği görüldü. Gayrimenkul, araç alım satımları ve tapuda yapılan diğer işlemlerden de zorunlu fon kesintisi yapılması planlanıyor.

LİMİTİ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLAN KARTLARDAN KESİNTİ​

Türkiye'de ilk kez 13 Kasım 1985'te Resmi Gazete'de yayınlanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden gündemde.

Teklifle beraber Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) için kredi kartı limiti 100.000 TL'nin üzerinde olan kişilerden yılda 750 TL, gayrimenkul alım ve satımında alıcı ve satıcıdan 750 TL, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 TL, noterdeki sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el araç satışında 1.500 TL, diğer işlemler için 75 TL alınacak. Ayrıca fiyatı 5.000 TL'yi aşan drone ve saatlerin Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) dahil edilecek.

Bu yeni adımla birlikte SSDF'ye 70-80 milyar liralık ek gelir sağlanması bekleniyor.

VATANDAŞLAR LİMİT​ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI

Teklifin ardından limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan binlerce kredi kartı kullanıcısı, limitini 99 bin liraya çekti.

Öte yandan bazı vatandaşlar bankalardan limit düşürme talebinin onaylanmadığını ifade etti.

Bazı kullanıcıların ise farklı teorileri vardı. Teklifin, kredi kullanımını azaltmak için hayata geçirildiği savunuldu.