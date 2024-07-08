Kredi kartı sahipleri dikkat! ATM'deki o işlemler için Merkez Bankası harekete geçti

08 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:18

Kart sahipleri için yeni dönem başlıyor. Kredi kartı ve banka kartlarında önemli bir değişiklik kapıda. ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte radikal değişiklikler yapılacak. Bazı ATM’lerde bu işlemleri yapanların kartı yutulacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN ATM'LERE YENİ DÜZENLEME

ATM dolandırıcıları için Merkez Bankası önlem aldı.

Bu kapsamda artık ATM'lerde şüpheli işlem yapanların kartları yutulacak.

Bu yeni uygulama ile kart sahipleri koruma altına alınacak.

KART YUTMA ÖZELLİĞİ VE YENİ İŞLEM MENÜSÜ GELİYOR

TCMB tarafından yapılan değişikler ile ATM'lere kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü gelecek.

EFT, havale ve FAST gibi dijital para transfer yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra kart yutma özelliği ile de dolandırıcılığın önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu yeni uygulamada dolandırıcılık yapan kişilerin banka kartları yutulacak.

Böylece şüpheli işlemler önlenecek ve bankacılık sisteminin güvenliği artırılacak.

ATM'DE YUTULAN KART NE OLUR?

ATM'de yutulan kartın banka şubesinin önünde bulunması durumunda, şubede bulunan personelden yardım isteyerek alınabilir.

ATM NEDEN KART YUTAR?

Kartların son kullanım tarihlerinin geçmiş olması, kart adına yapılan çalıntı veya kayıp ihbarı, ATM'de teknik bir arıza olması, ATM'ye dolandırıcılık yapmak amacıyla yerleştirilen kopyalama cihazları gibi durumlarda kart yutulur.