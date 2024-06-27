Kredi kartı sahipleri dikkat! Tarih belli oldu: Temassız işlem limiti yükseliyor

27 Haziran 2024 18:23 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), milyonlarca banka kartı ve kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren temassız işlem limitini yükseltme kararına çok az zaman kaldı.

Türkiye’de son yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle paranın alım gücü düştü ve küçük alışverişler bile kredi kartlarıyla yapılmaya başlanmıştı.

TARİH NETLEŞTİ

750 TL olan mevcut temassız ödeme limiti, günlük alışverişlerde yetersiz kalınca tüketicilerden temassız ödeme limitinin yükseltilmesi yönünde talepler geliyordu.

1 Temmuz 2024'ten itibaren, kredi ve banka kartlarında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltiliyor.

BDDK BANKALARA YAZI GÖNDERDİ

Bu yeni limit, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan, bankalara iletilen bir karar yazısının ardından yürürlüğe girecek.

Yeni sistemin finansal teknolojilerin ve dijital ödeme sistemlerinin günlük yaşamda kullanılmasının arttırılmasını teşvik ettiği öne sürülüyor.