Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı! Kasım indirimleri bugün başladı

01 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:18

Kasım ayında e-ticaret hacmini artırması beklenen indirim günleri öncesinde, Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük'ten kritik uyarı geldi. Küçük, Kasım indirimlerinde kredi kartı ile alışveriş yapacak milyonlarca tüketiciyi siber dolandırıcılık riskine karşı uyarırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de tek tek açıkladı. İşte detaylar...

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Kasım ayı indirimleri için geri sayım sona erdi. Online alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği yılın o ayı geldi. Ancak Kasım ayı indirimleri çoğu vatandaşı mutlu etse de bazı vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, hızla yükselen e-ticaret hacmiyle birlikte siber dolandırıcılığın da bir o kadar arttığını söyledi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KREDİ KARTI KULLANANLARI UYARDI

Küçük, "Siber Pazarda Tüketici​ Tuzağı: İndirim Heyecanı Dolandırıcıları Besliyor" başlıklı konuşmasında, tüketicilerin indirim furyasının heyecanıyla hareket etmeden önce dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Daha çok sosyal medya hesaplarından oluşturulan sahte sitelerin yanıltıcı reklamları ile tüketicileri dolandırdığını ifade eden Küçük, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sanal kart kullanılması gerektiğini söyleyen Küçük, sanal kartın kredi kartı bilgilerinin çalınması riskini minimuma indirdiğini belirtti.

SİBER DOLANDIRICILIĞA KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, açıklamalarında şu uyarıları da yaptı:

Güvenilir Siteleri Tercih Edin: Alışveriş yapacağınız sitenin güvenilirlik sertifikalarını kontrol edin.

Sosyal Medyaya Dikkat: Sosyal medya reklamlarına kanmadan önce mutlaka sitenin güvenilirliğini araştırın.

Ürünleri Karşılaştırın: Farklı sitelerde aynı ürünü karşılaştırarak en uygun fiyatı bulun.

Orijinallik Kontrolü Yapın: Satın aldığınız ürünün orijinal olduğundan emin olun.

Cayma Hakkınızı Kullanın: Beğenmediğiniz ürünü 14 gün içinde iade edebilirsiniz.

Faturanızı Saklayın: Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda faturanız en önemli belgenizdir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurun: Haklarınız ihlal edilirse Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktan çekinmeyin.

"KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN"

Tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktaları da açıklayan Küçük, sosyal medya hesaplarından oluşturulan sahte sitelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Küçük, "Çok uygun fiyatlı ürünlere karşı temkinli olun, güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin, kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın" ifadelerini kullandı. TÜDER Başkanı Levent Küçük, "İndirim dönemleri, tüketiciler için büyük fırsatlar sunsa da, aynı zamanda dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Bu nedenle tüketicilerin bilinçli ve dikkatli olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.