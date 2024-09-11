Kredi kartı taksitleri düştü, mobilya sektöründe senetli satışlar geri döndü

11 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:38

Mobilyacılar kredi kartlarının taksit sayısının düşürülmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, durumun bazı zorluklara neden olduğunu ifade ederek "Bankacılık sisteminin bu kadar geliştiği bir ortamda tekrar senetli satışlara dönüş başladı" dedi.

Kredi kartı ve banka kartı için herkesi ilgilendiren karar! Yeni düzenleme yolda: 7 bin lira üzeri ödemelerde zorunlu olacak

Kredi kartı ve banka kartı için herkesi ilgilendiren karar! Yeni düzenleme yolda: 7 bin lira üzeri ödemelerde zorunlu olacak

Kredi kartlarına taksit sayısının düşürülmesi mobilyacılık sektörünü zora soktu. Sektör temsilcileri senetli satışlarında yeniden başladığını ifade ederken alıcıların ve satıcıların mağdur olduklarını ifade ediyorlar.

TAKSİT SAYISI YÜKSELTİLMELİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak ise düşürülen taksit sayılarının sektörü zor duruma soktuğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısının düşürülmek bir yana yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz ancak sadece üreticilerin mücadelesi çözüm olamaz. Sektörde kapanmalar ve konkordatoların başlıca sebeplerinden biri kredi kartlarında taksit sayılarının azaltılmasıdır."

SENETLİ SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Karaçak açıklamasında şunları kaydetti: “Kredi kartlarına getirilen sınırlamalar hem satıcıları hem de alıcıları yeni çözümler bulmaya itiyor. Bankacılık sisteminin bu kadar geliştiği bir ortamda tekrar senetli satışlara dönüş başladı. Üretici artık sattığı ürüne finansman sağlar hale gelerek bankaların rolünü üstlendi. Senetli satışlar ile gayri resmi satışların da önü açılıyor.

ESKİ DÜZENE DÖNÜLMELİ

Özellikle faturasız satışların artmasından endişe ediyoruz. Bu orta ve uzun vadede haksız kazanca, devletimizin hem kdv hem de kurumlar vergisi gelirlerinde kayıp yaşamasına neden olabilir. Mevcut kararların tekrar gözden geçirilmesi ve kredi kartı taksitlerinde eski düzene geri dönülmesi sektörü yeniden canlandıracaktır.

Mobilya ticari bir ürün değil, evin veya iş yerlerinin demirbaşıdır ve alınması zorunlu kategoridedir. Tüketiciler mobilyayı en az 10-15 yıl evlerinde veya iş yerlerinde kullanıyor. Mobilya için hem bireysel hem de ticari kredi kartlarında 12 ay, 18 ay gibi taksit imkanlarının olması gerekiyor. Bu sebeple mobilya ayrı kategoride değerlendirilmeli. Nasıl ev, araba alırken daha yüksek taksit sayılarından bahsediyorsak mobilya için de uzun vadeli imkanlar sunulmalı”