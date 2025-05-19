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 | Bengü Sarıkuş

Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, 2024’te kredi kartı vadelerinin 3 aya düşürüldüğünü, dar gelirli kesimin zorlandığını belirtti. BDDK’nın vadeleri 6 aya çıkararak esneme yapabileceğini, bunun enflasyon riski yaratmayacağını söyledi. Faiz indiriminin Temmuz’dan önce beklenmediğini, şartlar uygun olursa o dönemde başlayabileceğini ifade etti. Asgari ücrete zam beklenmediği için düzenlemenin dar gelirliye rahatlama sağlayacağını, ancak enflasyon üzerinde etkisinin sınırlı olacağını vurguladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:12

Uzmanlar faiz İndirimi konusunda KKM azalırken, Merkez Bankası rezerv biriktirdiğini ve Temmuz’dan önce faiz indirimi beklenmediğini ancak kurda baskı oluşmazsa indirimin Temmuz’da başlaması öngörüyor. Kredi Kartı Düzenlemesinde ise dar gelirli kesimi etkileyecek düzenlemenin maaş artışı beklenmediği için rahatlama sağlayabileceğini savunuyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, faiz indirimi ve kredi kartına vade oranının artması konusundaki öngörülerini TGRT Haber'e anlattı. İşte detaylar...

Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu, 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi olduğunu ve yıl sonu için yüzde 30'lu seviyeler öngörüldüğünü ifade eden Eryılmaz, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde ise düşüş tahmin ettiğini ifade etti.

"19 Mart olayları öncesinde tüm zaman dilimlerinde düşüş beklentisi vardı. Ancak son dönemde kurdaki hareket, beklentiyi yükseltti." diyen Eryılmaz, Sayın Bakan ve Merkez Bankası'nın (MB) "Enflasyon konusunda kendimize güveniyoruz, aşağı yönlü hareket fazla ve ekonomik büyüme yavaşlayacak, bu da enflasyonu aşağı çeker. Yıl sonunda enflasyon sapması beklemiyoruz." dediğini aktardı.

Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTECEK Mİ?

22 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporu hakkında beklentilerinden bahseden Eryılmaz, "Piyasadaki karmaşıklığı ve MB'nin faiz oranını yukarı yönlü revize edip etmeyeceği konusunda merakla bekleniyor. Benim gözlemim, MB yönetimi göreve geldiğinden beri ilk zamanlarda yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmek yerine, araçları değiştireceklerini söylemişti. "İddialı olmayan bir MB olmaz." diyordu. Şimdi ise gerçekçi bir MB, çok daha makbul. Gerçeklerle ayak uyduruyoruz, eğer risk görüyorsa yukarı yönlü bir revizyon yapıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28'di, ancak yüzde 30'a çıktı. Ben bir miktar yukarı yönlü revizyon olacağı kanaatindeyim. Ekonomik büyümedeki yavaşlamayı nasıl öngörüyor? Ona göre revizyon yapılmayabilir. Eğer büyümede farklılık olmazsa, yukarı yönlü bir revizyon yapılabilir. Bence 22 Mayıs'ta yukarı yönlü bir revizyon gelecek." dedi.

KREDİ KARTI VADE SÜRELERİ ARTACAK MI?

2024 yılında kredi kartı avans limitleri düşürülüp vadelerin 3 aya kadar indirildiğinden bahseden Eryılmaz, enflasyon mücadelesi kapsamında birçok alanda talebi baskılamak için kredi kartı düzenlemelerine gidildiğini özellikle faizler yüksek olduğundan, kendini kredi ile geçindiren kesimin dayanacak gücü kalmadığını vurguladı.

Eryılmaz, "BDDK, nefes aldırmak için esneme gündeme getiriyor. Büyüme tarafı yavaşlayacağı için talebin düşük olduğu dönemde burada rahatlama sağlanması, enflasyon için risk yaratmaz. Esneme yapılırken Merkez Bankası, enflasyonla risk olmaması için kademeli değişiklik yapabilir. 3 aydan 6 aya çıkabilir. Artık dar gelirli tarafı, enflasyon açısından risk olarak görmeyen bir MB var. Bana göre, çok sıkı bir ekonomik politikası varken bu uygulama erken gibi, ancak haber akışlarına baktığımda yakın zamanda bir düzeltme geleceğini düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kendini faizle geçindiren tarafa nefes aldırır." dedi.

Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı

FAİZDE İNDİRİM SÜRECİ NE ZAMAN GELİR?

Piyasanın kafasının karışık olduğunu ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) azaldığını belirten Eryılmaz, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirirken kurda baskı oluşturduğunu ve Merkez Bankası'nın, Haziran'da faiz indirimi yapacağını öngören bir kesim olduğunu ifade etti. Eryılmaz, "Bence Temmuz'dan önce faiz indirimi beklenmez. Bazı kesimler de faiz indiriminin son çeyreğe kalacağını düşünüyor. Merkez Bankası'nın tonunu dikkatle izlemek önemli olacak. Faiz indirecekse, bunu sinyal vermeden yapar, "Gerekli adımlar atılacak" der. Her şey yolunda giderse ve kurda baskı istemezse, Temmuz'da faiz indirimi başlayabilir diye öngörüyorum." dedi.

Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı

KREDİ KARTI İLE İLGİLİ DÜZENLEME PİYASAYI HEYECANLANDIRIR MI?

Bu düzenlemenin, dar gelirli kesimi etkileyeceğini çünkü ara dönemde asgari ücrete zam beklemediğini belirten Eryılmaz, tüketicinin reel satın alma gücünün azaldığını ve maaşlara da zam olmayacaksa, insanların desteklenmesi için bu uygulamanın rahatlama oluşturacağını ifade etti. Eryılmaz, "Dar gelirli kesimde talep, enflasyonun yukarı yönlü boyutta olmasını sağlamaz, çünkü bu kesimin böyle bir gücü yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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ETİKETLER
#faiz indirimi
#Merkez Bankası
#Hindistan Merkez Bankası
#Faiz Indirgemeleri
#kredi kartı vadesi
#Kredi Kartı Düzenlemesi
#Ekonomi
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