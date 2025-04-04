Kredi kartı ve nakit avans için kritik karar! Milyonlarca kişinin beklediği değişiklik ertelendi

Kredi kartlarındaki nakit avans limiti ve vade sürelerine yönelik yapılması planlanan değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle ertelendi. Ekonomi yönetimi, düzenlemenin yaz aylarına kadar askıya alındığını duyurdu.

Ekonomide normalleşme süreci çerçevesinde Nisan ayında uygulanması beklenen kredi kartı nakit avans düzenlemesi, son dönemdeki siyasi gelişmelerin etkisiyle ertelendi. Bankaların kredi kartı limitleri ve vade esnekliği konusunda sunmayı planladığı yeni düzenlemeler, piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle askıya alındı.

NİSAN AYINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER ERTELENDİ

Geçtiğimiz yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kredi kartı ile yapılan taksitli nakit çekim işlemlerinde vade süresini 3 ayla sınırlandırmış, kullanılabilecek tutarı ise kart limitinin yüzde 25’iyle sınırlamıştı. Bu yıl ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz politikalarında gevşemeye giderek bankaların daha esnek bir yaklaşım benimsemesine olanak tanımıştı. Yeni düzenlemeyle, Nisan ayında nakit avans işlemlerinde vade süresinin 6 aya çıkarılması ve kullanılabilir tutarın kart limitinin yüzde 50’sine kadar yükseltilmesi öngörülüyordu.

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ ASKIYA ALINDI

Ancak, 19 Mart’ta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yaşananlar piyasalarda ciddi bir belirsizliğe neden oldu. Bu durum, uluslararası bankaların 17 Nisan’daki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi yapılmayacağı yönünde birleşmesine yol açtı. Ekonomi yönetimi de bu belirsizliği dikkate alarak, kredi kartı nakit avans düzenlemesinin yaz aylarına kadar ertelenmesine karar verdi.