Kredi kartına bahşiş uygulaması: Vergi kaçıran köşeye sıkışır!

05 Temmuz 2024 04:06 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 04:30

Kredi kartıyla bahşiş ödeme yönteminin uygulamaya konulması için sektör temsilcileri hükümete yeniden çağrı yaptı. Ekonomik daralma nedeniyle nakit ödeme seçeneğinin azalmasına da dikkat çeken sektör temsilcileri bu uygulamayla hem bahşiş ödemesinin artacağına hem de vergi kaçırmanın daha çok önüne geçileceğini vurguladı. Maaş dışında açılacak bir bahşiş hesabıyla bunun bağımsız olarak elemanlara aktarılabileceğine dikkat çekildi.

"SEKTÖRDEN GELİR BEKLENTİMİZ 900 MİLYAR TL"

Tüm Restoranlar ve Turizmci­ler Derneği (TÜRES) ve Tu­rizm Restoran Yatırımcıla­rı ve Gastronomi İşletmele­ri Derneği (TURYİD), sektör çalışanları ile buluşarak top­lantı düzenledi. Toplantıda kredi kartı ile bahşişin torba yasa tasarısına girmesi için çağrıda bulunuldu.

Talep edilen kredi kartı ile bahşiş tasarısına ilişkin ko­nuşan Turizm Restoran Ya­tırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TUR­YİD) Başkanı Kaya Demi­rer, “Çalışanımızın hakkını yükseltmek, refahını sağla­mak için bu vergi yasasının çıkmasını istiyoruz. 2024 yı­lı sonu itibarıyla sektörden gelir beklentimiz 900 milyar TL.

"BAHŞİŞ NAKİT OLDUĞU İÇİN KAYIP EKONOMİ OLUYOR"

Eğer kredi kartı ile bah­şiş sistemine geçersek, bura­daki beklenti 90 ila 125 mil­yar TL arasında olacak. Bu miktar, şu anda bahşiş nakit verildiği için kayıp ekonomi oluyor” dedi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerin­den yüzde 15 stopaj kesin­tisi olması durumunda, ka­yıt dışı ekonominin karşılığı olan 9 ila 13,5 milyar TL’nin devletin kasasına gireceği­ni ifade eden Demirer, “Şu anda TÜRES’in rakamları­na göre 25 bin işletme, 750 bin çalışan, yılda 900 milyon da ziyaretçi var.

"YÜZDE 10'A VARACAK BAHŞİŞ HEDEFLİYORUZ"

Kredi kartı ile bahşiş öne­risinin sektör tarafından ta­lep edildiğini söyleyen Kaya Demirer, “İki dernek olarak dört yıldır farklı hazine ve maliye bakanlarıyla bu ka­nun tasarısını konuşuyo­ruz. Bunun temeli pande­miyle birlikte ödemelerin dijitalleşmesine dayanıyor. Artık her şey kredi kartıyla dönüyor ve biz de bunu bah­şişe götürmek istedik ve bu tasarı üzerinde çalıştık. Ka­nunun yasalaşması duru­munda ortalamada yüzde 10’a varacak bahşiş hedefli­yoruz” dedi.

"İŞVEREN VE İŞÇİ HEMFİKİR"

Türkiye’de vergi konusun­da ilk defa işveren ve işçinin aynı kanunda hemfikir oldu­ğunu ve çıkmasını istedikle­rini belirten Tüm Restoran­lar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de “Bu, Türkiye’de şimdiye kadar görünen bir şey değildir.

Biz bugün TÜ­RES ve TURYİD olarak doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak 5 milyon kişiyi tem­sil ediyoruz. Kredi kartı ile bahşiş önerimiz, milyonlar­ca insanın hanesini ilgilen­dirirken, devletin gelirini de artıracak bir modeldir. Fa­kat ne yazık ki konuyla ilgili bilgisi olmayan kişiler, biz­lere danışmadan bu vergiyi eleştirme hatasına düşmek­tedir. Bu çok yanlış bir yön­lendirmedir. Umarım bu toplantıdan sonra yasa tek­rar torbaya konur” ifadele­rinde bulundu.

"ÇALIŞANLAR ŞU AN KREDİ KARTI BAHŞİŞİNİ KESİNTİYLE ALIYOR"

Çalışanların şu anda kredi kartıyla çektiği bahşişi, yüz­de 50 ila 60’a varan kesintiy­le aldıklarının bilgisini ve­ren Ramazan Bingöl, “Ör­neğin 1000 liralık hesaba, 100 TL bahşiş bırakıyorsa­nız bunun sadece yüzde 40’ı yani 40 TL’si çalışanın cebi­ne giriyor. Fakat eğer bu ya­sa çıkarsa bu oran yüzde 10 olacak ve çalışan kazanacak. Yani 1000 liraya 100 TL bah­şiş bırakıldığında, çalışanın cebine 90 TL girecek. Yasa­nın, çalışanların bahşişini en az yüzde 50 artıracağını öngörüyoruz” diye konuştu.

"MAAŞIN OLDUĞU BANKADA BAHŞİŞ HESABI AÇILACAK"

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, bahşişlerin başka hesapta toplanacağının bilgisini verdi. Demirer, “Biz işverenler bu paraya dokunmayacağız. Maaşın olduğu bankada bir de bahşiş hesabı açılacak ve bahşişin dağılımı için ‘Dağıtım Anahtar Yönetmeliği’ olacak. Ve işletmeler, çalışanlarıyla birlikte kendileri belirleyecek bunu. Çalışanlar, kendi iş yerinde bir temsilci seçecekler. Seçilen temsilci ile işverenin dağıtım yönetmeliği Gelir İdaresi Başkanlığı’nca takip edilecek. Ve bu her sene güncellenecek” dedi.

"VERGİ KAÇIRAN İŞVEREN KÖŞEYE SIKIŞIR"

Kredi kartı ile bahşiş önerisine ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, bu maddenin yasaya girmesiyle vergi kaçıran işverenin köşeye sıkışacağını belirtti. İşletmenin fatura, fiş kesmesinin zorunlu olması nedeniyle, işin içine kredi kartı girdiğinde, kaçırırken delil bırakamayacağı için uygulamanın önemine vurgu yapan temsilciler, bunun için 100 bin maliyeci çalıştırmaya gerek olmadığını ve aslında 2 milyon işletmenin kredi kartı ile bahşiş hesabı vergi kaçırmayı engelleyebileceğini belirttiler.