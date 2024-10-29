Kredi kartına komisyon oyunu! 7 bin lira altı alışverişlerde yüzde 20'ye çıktı: CİMER'e şikayet yağdı

29 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:10

Ekonomi yönetimi kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ‘7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım’ zorunluluğu getirdi. Ancak, tüketicilerden ve esnaflardan bu karara tepki geldi. Bazı uyanık esnaflar ise 7 bin liranın altındaki demelerdeki kart komisyon oranlarını artırmaya başladı. Piyasada kart komisyon farkı yüzde 20’lere kadar çıktı.

Kısa sürte önce 7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım mecburiyeti gelmesi bazı esnafları harekete geçirdi. Tüketicinin ödemeleri nakit​ olarak yapmasını isteyen işletmeler 7 bin liranın üzerindeki alışverişlerde kart komisyon​ oranlarını yükseltti. Durumun farkına varan kart kullanıcıları CİMER’i şikâyet yağmuruna tuttu.

KOMİSYON ORANLARINI ARTIRIYORLAR

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, Bazı esnaflar 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’lere kadar çıkardı. Bununla beraber hâlâ 7 bin lira ve üzerindeki işlemler için nakit alımı yapan işletmeler olduğu ifade edildi.

Hal böyle olunca üst üste mağduriyet haberleri geldi. İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3.860 lira olduğunu söyledi.

Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti. Yine İstanbul’daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaştan, 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağını ifade etti. Yaşananlar sonrası vatandaşlar CİMER’e şikâyette bulundu. Bazı esnafların ise nakit para almak için “pos cihaz bozuk” yalanını söylediği ortaya çıktı.

CEZAİ YAPTIRIMIN YOLU AÇILIR

Tüketici dernekleri ise kart komisyonlarının hukuka aykırı olduğunu ifade ediyorlar Konuyla ilgili değerlendirme yapan tüketici dernekleri

“Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş​ sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor.

Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor.

Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerini kullanıyor.

ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, talep edilen farkın banka komisyon oranları ve geç ödeme sebebiyle olduğunu ifade etmişti. Şimşek, “Son dönemde bankaların komisyon oranları yüzde 2’lere kadar düştü” demişti.