Kredi kartına parmak izi okuması geliyor!

23 May 2024 03:32 - Güncelleme : 23 May 2024 03:43

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme özelliğinde güvenliği yükseltecek yeni bir özellik geliyor. Kartların temassız özelliğinin yanı sıra artık parmak iziyle de ödeme yapılabilecek.

Kartlı alışverişlerde özellikle pandemi döneminde temassız ödemeye ilgi artmıştı. Ancak kartların kötü niyetlilerin eline geçmesiyle yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı yeni bir uygulama daha başlayacak. Biyometrik verilerin karta tanımlanmasıyla alışverişlerde pos makinelerine okutularak temassız alışveriş yapılabilecek.

Pos cihazına artık kart yerleştirildiğinde şifreye gerek kalmadan, parmak izi okutularak alışveriş yapılabilecek. Bu yöntemle dolandırıcılık faaliyetlerinin de azalması bekleniyor.