Kredi kartını ve kredisini ödeyemeyenlere müjde! 60 ay taksit ile yapılandırma geliyor: Borç yapılandırma başvurusu başlıyor

29 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:01

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçlarıyla ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı geliyor. Kart borcu yapılandırma başvurusu başlıyor. Kredi kartı 60 ay yapılandırma faiz hesaplaması da belli oldu. İşte Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing Bank, QNB, Şekerbank, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu detayları.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu! İşte 8 maddede tüm ayrıntılar

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu! İşte 8 maddede tüm ayrıntılar

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Hem kredi kartı borçları hem ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile birlikte kredi kartı borçlarına 60 ay vade ile yapılandırma​ imkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu borcu olanlara müjdeyi verdi. İhtiyaç kredileri ana para ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. İşte faiz oranı​ ve hesaplaması.

KREDİ VE KART BORCU YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Bankalara borcu katlanarak artmaya devam eden vatandaşları sevindiren müjde geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile birlikte kredi kartı borçları 60 ay vade ile yapılandırılacak. Borçlunun bir yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılmayacak. Kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. Dönem borcunun asgari ödeme oranında sınır tutar 25.000 liradan 50.000 liraya çıkarıldı. 50.000 lira ve altında olan kredi kartlar için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu. 50.000 lira ve üzerinde olanlara da yüzde 40 olarak uygulanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Son yıllarda kredi kartı ve kredi borçları hızla yükseldi. İhtiyaç kredileri ve kredi kartı borçları arttı.

BDDK​'nın adımları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz oranlarını değiştirdi. Oranlar 24 Ekim'de duyurulacak. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek dönem borcu 255.000 liranın altında olan kredi kartları için % 3,50, 25.000 ila 150.000 lira arasında olan kredi kartlarına % 4,25, 150.000 liranın üzerindeki kredi kartları için % 4,75 olarak belirlenecek.

Bunlar referans oranının sabit kalması durumunda uygulanacak azami akti faiz oranları kredi kartlar üzerinden nakit Çekim veya kullanım için belirlenen azami aktif faiz oranı % 5 seviyesinde sabit tutuldu.

Düzenlemeye örnek verecek olursak; Örneğin 40 milyar lira para harcadınız kredi kartından 8 milyar asgari ödeme yapacaksınız. Eskiden %40'ta 16 milyar yapacaktınız. Şimdi 8 milyar lira oldu. Dönem borcunun % 20'si olan asgari ödeme oranında sınır 25.000

liradan 50.000 liraya çıkarıldı. 50.000 ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20'si ödenecek.

4 MİLYON KİŞİNİN BORCU YAPILANDIRILACAK

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırılacak kişi sayısı da netleşti. Tam 3 milyon 853 bin kişinin borçları yapılandırılacak. Ama 60 ay vadede faiz olacak.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar bu borçları 60 ay vade ile yapılandıracak. Peki, borç yapılandırmasına nasıl başvuru yapılacak?

KART BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Yapılandırma başvurusu bankalar üzerinden yapılacak. Başvuruda en az 3.11 faizle yapılandırma yapılacak.

Belirtilen faiz oranı ile yapılandırma yapılırsa oranlar şöyle;

50.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 2.228,12 TL taksit tutarı ile 133.686,90 TL geri ödenecek.

100.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 4.456,23 TL taksit tutarı ile 267.374,62 TL geri ödenecek.

150.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 6.684,35 TL taksit tutarı ile 401.061,05 TL geri ödenecek.

200.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 8.912,47 TL taksit tutarı ile 534.747,90 TL geri ödenecek.

250.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 11.140,58 TL taksit tutarı ile 668.436,08 TL geri ödenecek.

300.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 13.368,70 TL taksit tutarı ile 802.122,90 TL geri ödenecek.

350.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 15.596,82 TL taksit tutarı ile 935.808,87 TL geri ödenecek.

400.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 17.824,94 TL taksit tutarı ile 1.069.495,37 TL geri ödenecek.

500.000,00 TL kredi tutarı %3,11 faiz ile 60 ay vade ile 22.281,17 TL taksit tutarı ile 1.336.870,10 TL geri ödenecek.

BORÇLAR FAİZLİ YAPILANDIRILACAK

Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing Bank, QNB, Şekerbank, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu 60 aya kadar yapılandırılacak. 12 aydan 60 aya kadar vade ile sunulacak yapılandırmada faiz oranının en az 3.11 civarında olacak.

Yapılandırma başvurusu 1 Kasım'dan sonra başlayacak.