Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kredi kartıyla ev almak mümkün! Fulya Çalar gizli modelinin formülünü açıkladı

Şubat 17, 2026 16:20
1
Mali Aktivist Fulya Çalar

Mali Aktivist Fulya Çalar kredi kartını, nasıl ev alma makinesine dönüştüreceğinizi anlattı. İşte borç, altın ve konut üçlemesinin şifreleri...

2
borç, altın ve konut

Mali aktivist Fulya Çalar, borç, altın ve konut üçlemesi üzerinden kurduğu modeli anlattı. Küresel ekonomik düzenin borç üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Çalar, "Bugün dünyanın toplam borcu yaklaşık 310–320 trilyon dolar. 8 milyar insan üzerinden kabaca böldüğünüzde kişi başına yaklaşık 39 bin dolar borç düşüyor. Madem borç bu kadar kötü, neden dünyanın en borçlu ülkeleri ABD, Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri? Çünkü dünya ekonomisi borçla dönüyor" dedi.
 

3
yüksek enflasyon ortamında borçlanma

YÜKSEK ENFLASYONDA BORÇLANMA

"Zenginler borçtan korkmaz, onu yönetir" diyen Çalar’a göre mesele borçlanmak değil, borcu nasıl yönettiğiniz.

Çalar, yüksek enflasyon ortamında borçlanmanın mantığını anlatarak, "Enflasyonun yüzde 50 olduğu bir ülkede cebindeki 100 lira seneye 50 lira. Borçlanmak aslında geleceğin değersiz parasıyla bugünün değerli malını satın almaktır" dedi.
 

4
Kredi kartlarından konut alımı

Ancak burada kritik noktanın sistem kurmak olduğunu vurgulayan Çalar, "Kredi kartlarından konut alımına geçeceğiz. Bunun için arada doğru köprüleri kurmamız lazım. Bu köprünün ilk adımı altın" dedi.
 

5
Altın enflasyona

Çalar’a göre altın, "Altın enflasyona karşı erimez. Aynı zamanda ons değeriyle kazanç sağlar. Amacımız kısa vadede zengin olmak değil; birikimin erimemesi ve disiplin kazanmak" diyerek süreci özetledi.
 

6
TL borçlanıp dolar

Bankaya TL borçlanıp dolar bazlı bir varlık elde etmenin fark oluşturduğunu söyleyen Çalar, "Sen bankaya TL borçlanıyorsun ama altın dolar bazlı bir varlık. Aradaki fark senin servetin. Bankanın parasıyla ilk servet adımını atıyorsun" ifadelerini kullandı.
 

7
Fiziki altın yerine dijital altın ve altın fonları

FİZİKİ ALTIN YERİNE DİJİTAL

Fiziki altın yerine dijital altın ve altın fonlarının daha çok kazandırdığından bahseden Çalar, makas aralığı ve likidite avantajına dikkat çekerek, "Kuyumcuya ya da bankaya ödediğin yüzde 3–5 makas uzun vadede ciddi kayıp. Dijital altın ve fonlarda makas dar, saklama sorunu yok, saniyeler içinde nakde dönebilir" dedi.
 

8
100 bin liralık örnek senaryo

100 bin liralık örnek senaryo

Çalar, "Mart 2024’te 100 bin lira borç bulduğumuzu düşünelim. 12 taksit, her ay 10 bin lira. Parayı alır almaz dövize çeviriyorum. Dolar 32 liraysa yaklaşık 3.125 dolar yapar" diyerek matematiği anlattı.

 

9
uluslararası altın ETF

Bu tutarın yarısını uluslararası altın ETF’ine, diğer yarısını ise gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (REIT ETF) yatırdığını belirten Çalar, üç temel kuralı hatırlattı:

Portföyü asla bozmuyorum

Asla asgari ödeme yapmıyorum, borcun tamamını ödüyorum

Gelen temettü ve kira gelirlerini tekrar yatırıyorum

 

10
reel değer

Nominalde 120 bin lira ödeme yapılsa da enflasyona indirgenmiş reel değerin daha düşük olacağını savunan Çalar, "Banka 100 bin verdi, reel olarak yaklaşık 94–95 bin lira ödemiş oluyorum. Aradaki fark borçlanma avantajı. Üzerine altın ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları getirileri, temettüler, kur farkı ve bileşik etki geliyor" dedi.
 

11
Her kontrollü borç

Şubat 2026’ya gelindiğinde borcun bittiğini ve portföyün 4 bin doların üzerine çıktığını belirterek, "Her kontrollü borç seni ödüllendirir. Ama planın zayıfsa sistem çöker" diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.
 

12
Konut hedefi

Konut hedefi için ikinci köprünün gayrimenkul yatırım ortaklıkları olduğunu söyleyen Çalar, "5 milyonun yok diye ev alamıyorsun ama 5 bin liranla dev bir AVM’nin, rezidansın, otelin ortağı olabiliyorsun. Türkiye’de buna gayrimenkul yatırım ortaklıkları diyoruz" dedi.
 

13
Aldığın temettü kira gelirine eşdeğer

Bu yapıların yalnızca değer artışı değil nakit akışı da sağladığını belirten Çalar, "Aldığın temettü kira gelirine eşdeğer. Borçla aldığın varlık kendi taksitinin bir kısmını geri ödemeye başlar" diyerek yatırımcıları uyardı.

 

14
ASGARİ ÖDEME BİTİRİR

ASGARİ ÖDEME BİTİRİR

Modelin en kritik bölümünün risk yönetimi olduğunu vurgulayan Çalar, altının düşebileceğini, borsanın çakılabileceğini söyleyerek zinciri kıran şeyin fiyat düşüşü değil, zayıf plan olduğunu vurguladı.

Çözüm olarak ise "Zamanlama değil sistem. DCA yani ortalama maliyetlendirme" diyerek bunun formülünün "Acil durum fonu. Asla kredi kartı limitinin tamamını kullanma. En az iki üç aylık ödeme kenarda durmalı" olduğunu belirtti.
 

15
"Asgari ödeme

Çalar'ın en kritik uyarısı ise "Asgari ödeme bu zinciri bitirir. O anda artık yatırıma değil faize çalışırsın" oldu.

Çalar’ın verdiği örneğe göre 4 bin dolarlık başlangıç portföyü:

10 yılda düşük senaryoda 7.200 dolar,

Ortalama senaryoda 9.500 dolar,

Güçlü senaryoda 12.400 dolar seviyesine çıkabiliyor.
 

16
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Çalar, 20 yıllık projeksiyonda ise en güçlü senaryoda 40 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

"Peki bunu iki yılda bir tekrar etsek?" diye soran Çalar, sistemin düzenli ve kontrollü borç döngüsüyle katlanarak büyüyebileceğini savundu.

 

17
sermaye aracı

Çalar, "Kredi kartını harcama aracı değil, sermaye aracı olarak kullanıyorsun. Kontrol edilebilir borç alıyorsun. Bu borcu altın ve gayrimenkul fonlarına yatırıyorsun. Temettüleri tekrar yatırıyorsun. Asgari ödeme yapmıyorsun. Acil durum fonu bulunduruyorsun. Ve zamanı yanına alıyorsun" diyerek enflasyonu düşman değil araç yapmak gerektiğinin altını çizdi.

 

18
KREDİ KARTI

Çalar, "Cüzdanınızdaki o plastik parçaya iyi bakın. Çoğu insan için ay sonunda gelen bir kabustur. Ama doğru kullanıldığında bir anahtardır. Fakirler borçtan korkar ve çalışarak öder. Zenginler borcu sever ve enflasyona ödetir. Artık banka sizsiniz. Piyon değil, oyuncusunuz" diyerek bu risk içeren planının yatırım tavsiyesi olmayıp sadece bir model olduğunu vurguladı. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.