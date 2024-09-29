Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler yandı! Mehmet Şimşek'ten sert uyarı

29 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:52

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için açıklama yaptı. Esnafların ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'ten esnaflara uyarı geldi. Şimşek, ""İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz" diyerek işletmeleri uyardı.

KART KABUL ETMEYEN ESNAF​ YANDI

Bakan tarafından yapılan uyarıda perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiği hatırlatıldı.

Mehmet Şimşek, bazı mükelleflerin hala eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını ifade etti.

Buna göre GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı​ veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesilecek.

Bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep edenler de cezalardan nasibini alacak.

Şimşek, "Kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir." dedi.