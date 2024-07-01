Kredi kartlarında yeni uygulama bugün başladı! Kullanan herkesi etkileyecek

01 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:09

Bu işi yapan sadece 3 kişi kaldı! 45 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Bu işi yapan sadece 3 kişi kaldı! 45 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren değişiklik bugün başladı.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 oranında artış yaşayan kredi kartı ile temassız ödeme işlemleri yenilendi.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugünden itibaren arttı.

750 LİRADAN 1500 LİRAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 oranında artış yaşayan kredi kartı ile temassız ödeme işlemleri 2 yıl aranın ardından yeniden değişti.

Yeni karar yürürlüğe girdi.

750 TL olan kredi kartı temassız işlem limiti iki kat artırılarak 1500 TL oldu.

KREDİ KARTLARINDA DEĞİŞİKLİK BUGÜN BAŞLADI

Bugünden itibaren, kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma limitinde yeni dönem yaşanacak.

1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkarılan temassız işlem limiti, 1.500 TL olarak artırıldı.

KART KULLANIMI VE TEMASSIZ ÖDEME ARTTI

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 64, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 129 oldu.

Ayrıca 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri hayatımıza girdi.

Hijyen hassasiyeti nedeniyle güvenli ödeme yöntemlerine olan talep yükseldi. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,028,2 milyon adede ulaştı.