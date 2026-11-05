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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:41

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların beklediği borç affı ve yapılandırma düzenlemesi yeniden gündemde. 15 Nisan 2026 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, icra takibine düşen borçlar da dahil olmak üzere belirli kapsamdaki tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması istendi. Teklifte faiz, gecikme ücreti ve takip masraflarının silinmesi, ana para borcunun ise peşin veya 5 yıla kadar vadeyle ödenmesi öngörülüyor. Peki, kredi kartı borç affı yasalaştı mı, faizler silinecek mi, başvurular ne zaman başlayacak?

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Editor
 Beyza Çolak
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Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:41

Kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik faiz silinmesi, borç yapılandırması, ve sicil affı düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. 15 Nisan 2026 tarihinde 'ye sunulan Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanın Teklifinde, icra takibine düşün borçlar için de yeni ödeme koşulları belirlenmesi istendi. Teklifte ana para borcunun korunması , faiz ve gecikme kaynaklı masrafların silinmesi ve borçların 5 yıla kadar vadeyle ödenmesi öngörülüyor. Peki, kredi kartı borç affı yasalaştı mı, faizler silinecek mi, başvurular ne zaman başlayacak? 

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇ AFFI KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU 

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması ile sicil affını içeren kanun teklifi, 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, ödeme güçlüğü yaşayan ve borçları nedeniyle icra takibi başlatılan vatandaşlara yönelik yeni ödeme kolaylıkları getirilmesini amaçlıyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışa dikkat çekildi. Teklifte aktarılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerine göre, tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplam borcu Nisan 2026 başında 6 trilyon 59 milyar 932 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 trilyon 112 milyar 738 milyon lira olan toplam borç, yıllık bazda yaklaşık yüzde 47,3 arttı.

Düzenlemenin temel amacı, ödeme imkanı kalmayan tüketicilerin borçlarını faiz ve gecikme kaynaklı ek maliyetlerden arındırarak yeniden yapılandırabilmesi olarak açıklandı.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

KREDİ KARTI VE KREDİ BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

15 Nisan’da Meclis’e sunulan kanun teklifinde, belirli kapsamdaki kredi ve kredi kartı borçlarının faiz yükünden arındırılması öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla icra takibi başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş borçlarda, başvuru günü itibarıyla tahakkuk etmiş faizlerin silinmesi planlanıyor.

Teklifte faizlerin yanı sıra gecikme ücretleri, dosya masrafları, icra ve takip giderleri ile diğer adlar altında tahakkuk ettirilen masrafların da kaldırılması isteniyor.

Ancak düzenlemede borcun ana parasının silinmesi söz konusu değil. Borçluların faiz ve diğer ek maliyetlerden arındırılmış ana para tutarını ödemesi öngörülüyor.

TBMM'ye sunulan kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, 2/3650 esas numarasıyla komisyonda bulunuyor. Teklifin yasalaşabilmesi için öncelikle ilgili komisyonlarda görüşülerek karara bağlanması, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı'na gönderilecek teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girebilecek.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI 5 YILA KADAR VADELENDİRİLECEK

Kanun teklifinde borçların nasıl ödeneceğine ilişkin de hükümler bulunuyor. Buna göre, yapılandırma kapsamına giren tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının ana parası peşin olarak ödenebilecek veya 5 yıla kadar vadeyle taksitlendirilebilecek.

Borçluların, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa ya da bu kuruluş tarafından yetkilendirilen kişiye yazılı başvuru yapması gerekecek. Yapılandırmanın ardından faiz ve gecikme masrafları olmadan ana para üzerinden ödeme yapılması hedefleniyor.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

İCRA TAKİBİNDEKİ BORÇLAR DA KAPSAMA ALINACAK

Düzenleme teklifinde icra takibine düşmüş borçlar da kapsam dışında bırakılmadı. Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankalar, finansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından hakkında icra takibi başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş kişilerin de düzenlemeden yararlanabilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde bu borçlarda da faiz, gecikme ücreti ve takip masraflarının silinmesi, ana para üzerinden ödeme yapılması planlanıyor. Ayrıca yapılandırma kapsamındaki borçlarla ilgili İcra ve İflas Kanunu çerçevesindeki sürelerin işletilmesinin durdurulması isteniyor.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

KREDİ SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ DE TEKLİFTE YER ALIYOR

Kanun teklifinde borç yapılandırmasının yanında kredi sicil affına yönelik maddeler de bulunuyor. Buna göre, düzenleme kapsamındaki borçlara ilişkin nezdindeki sicil kayıtlarının silinmesi öngörülüyor.

Teklifin genel gerekçesinde Merkez Bankası ve bankalar arası kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde de sicil affı sağlanması amaçlanıyor. Böylece borçları nedeniyle kredi sicili olumsuz etkilenen kişilerin kayıtlarına yönelik düzenleme yapılması hedefleniyor.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

KREDİ KARTI BORÇ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM’ye sunulan kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Bu nedenle düzenleme kapsamında başvurular başlamış değil. Kesinleşmiş bir başvuru tarihi de bulunmuyor.

Teklifin birinci maddesinde, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili banka veya finans kuruluşuna yazılı müracaat edilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda borçluların 60 günlük süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekecek. Ancak bu süre henüz başlamadı. Teklifin yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Kredi ve kredi kartı borç affı, faizleri silinecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu
ETİKETLER
#TBMM
#bddk
#türkiye bankalar birliği
#Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
#Sicil Affı
#Ekonomi
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