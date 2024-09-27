Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu! İşte 8 maddede tüm ayrıntılar

27 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir adım attı. Buna göre, kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçların yapılandırılması için Merkez Bankası referans faiz oranı dikkate alınacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

Kredi ve kredi kartı​ borçlarının yapılandırılması için yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık ve Düzenleme Kurumu'nun beraber hareket ettiği düzenlemede kredi ve kredi kartı borçları için 60 aya kadar yapılandırma​ yapılacak. TCMB​'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç​ bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak

YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı​ yüzde 3,11 olacak. Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak.

50 BİN LİRANIN ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek. Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

FAİZ ORANI BELLİ OLDU

Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3,11 olacak.

ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ?

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu. 50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

FAİZ ORANLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kasım ayından itibaren kredi kartı faiz oranları borç oranına göre belirlenecek. Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek. TCMB'nin referans faiz oranı bugün itibarıyla yüzde 3,11 olarak uygulanıyor.