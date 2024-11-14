Kredi ve mevduat değerlerinde hareketlenme! Kart harcamaları düştü, krediler yükseldi

14 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:28

Bankacılık sektöründe mevduat ve kredi verileri açıklandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 8 Kasım ile biten haftada 134,4 milyar lira azalarak 18 trilyon 378 milyar liraya düştü. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri ise geçen hafta yüzde 0,68 artarak 1 trilyon 805 milyar 670 milyon 682 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat ve kartlı harcama geriledi, krediler arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Tüketici kredileri 1 trilyon 884,8 milyar TL'den 1 trilyon 897,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 677,2 milyar TL'den 1 trilyon 667,4 milyar TL'ye indi.

Krediler 15 trilyon 134 milyar TL'den 15 trilyon 148,8 milyar TL'ye çıktı.

MEVDUAT DÜŞTÜ

Mevduat ise 18 trilyon 26,4 milyar TL'den 17 trilyon 891,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 274,6 milyar TL'den 276,3 milyar TL'ye geldi.

DÖVİZ MEVDUATLARI GERİLEDİ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 63,40 milyon dolar düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 167 milyar 703 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Kasım ile sona eren haftada 166 milyar 639,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 439,70 milyon dolar azalarak 105 milyar 25,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 376,30 milyon dolar artarak 61 milyar 613,70 milyon dolara çıktı.