Kredi ve mevduat yükseldi: Kredi kartı harcamaları azaldı! KKM ise hızla eriyor

KKM'de gerilemeye devam ediyor. Hafta başında 798 milyar 817 milyon liraydı. Şimdi 779 milyar 4 milyon liraya düştü. BDDK'nın verilerine göre krediler 17 trilyon 491,6 milyar TL'ye, mevduat 20 trilyon 979,3 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri ve takipteki alacaklar arttı. Kredi kartı harcamaları ise azalış gösterdi.

KKM hızla gerilerken kredi ve mevduat yükseldi. Kredi kartı harcamaları ise azaldı. Tüm verileri BDDK açıkladı.

KKM HIZLA DÜŞÜYOR

KKM bu hafta 779 milyar 4 milyon liraya düştü. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 798 milyar 817 milyon liradan 779 milyar 4 milyon liraya indi. KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 19 milyar 813 milyon lira olarak gerçekleşti.

KREDİ VE MEVDUAT ARTTI

Krediler 17 trilyon 251,2 milyar TL'den 17 trilyon 491,6 milyar TL'ye,

mevduat 19 trilyon 428,4 milyar TL'den 20 trilyon 979,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 157,1 milyar TL'den 2 trilyon 160,6 milyar TL'ye yükseldi.

Bireysel kredi kartları 1 trilyon 880,1 milyar TL'den 1 trilyon 907,6 milyar TL'ye düştü.

Takipteki alacaklar 341,7 milyar TL'den 347,6 milyar TL'ye çıktı.