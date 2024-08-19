Kripto borsaları Türkiye için yarışıyor! Türk kripto para manzarası cazip geldi

19 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:26

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Küresel kripto borsaları düzenleme değişikliği ortasında Türkiye'de lisans için yarışmaya başladı. Türkiye'nin küresel kripto piyasasındaki artan etkisi şirketler tarafından mercek altına alındı. Coinbase, KuCoin ve Gate.io gibi şirketler, Türkiye'de bir yer edinmek için yarışan başvuru yaptı.

TÜRK KRİPTO PARA SEKTÖRÜ İÇİN YARIŞ

Türk kripto para sektörü, işletme lisansı başvurularının dalgasıyla belirginleşen önemli bir dönüşüm geçiriyor.

Coinbase, KuCoin ve Gate.io gibi şirketler, Türkiye'de bir yer edinmek için yarışıyor.

Şirketler, Türkiye'nin kripto para faaliyetleri için merkezi statüsüne ışık tutarak ülkede varlık göstermek istiyor.

Kripto şirketleri arasında bir hareketlilik başlatan Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) son düzenleyici güncellemelerine devam ediyor.

Türkiye düzenleyici çerçevesini sağlamlaştırmaya yaklaşırken, gelişen manzarada yol almak ve ülkenin küresel kripto pazarındaki stratejik öneminden yararlanmak isteyen şirketler için riskler yüksek.

AĞIR TOPLARIN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

Momentum, CMB'nin 47 kripto para şirketinin başlangıçta yeni düzenleyici çerçeve kapsamında işletme lisansı başvurusunda bulunduğunu duyurduğu 9 Ağustos 2024'te başladı. Ancak, sadece birkaç hafta içinde bu sayı, Coinbase, KuCoin ve Gate.io gibi büyük oyuncuların da yarışa girmesiyle 76'ya yükseldi. Bu yeni katılımcılar, hepsi başvuru sürecinin bir parçası olan Binance, Bitfinex ve OKX gibi daha önce tanınan kuruluşlara katılıyor.

Bu ağır topların Türkiye'nin lisanslama sürecine dahil edilmesi, ülkenin küresel kripto para ekosistemindeki büyüyen öneminin açık bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Daha fazla şirket başvuruda bulundukça, Türkiye'nin büyüyen bir kripto merkezi olarak itibarı sağlamlaşıyor ve sektör devlerinin ve yeni pazar katılımcılarının dikkatini çekiyor.

TÜRKİYE'YE BAŞVURU AKINI

Başvuruların akınına rağmen, CMB, "İşletmedekiler Listesi"ne dahil olmanın otomatik olarak resmi yetki anlamına gelmediğini açıkça belirtti.

Her şirketin ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesine bağlı bir süreç olan kuruldan resmi onay alması gerekiyor.

CMB, şirketler düzenleyici eksiklikleri giderdikçe veya kurul her başvuru sahibine ilişkin soruşturmasını tamamladıkça listenin güncelleneceğini belirtti.

Türkiye'nin kapsamlı kripto mevzuatı henüz tamamlanmamış olsa da, mevcut düzenlemeler şu anda piyasa faaliyetlerini yöneterek şirketlerin faaliyet göstermesi gereken bir çerçeve sunuyor.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNİYOR

Ocak 2024'te, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerel kripto mevzuatının tamamlanmaya yaklaştığını açıkladı. Ancak, beklenen taslak henüz parlamentoya sunulmadı ve bu da sektörü belirsizlik içinde bıraktı.

Bu belirsizlik, şirketlerin lisans peşinde koşmasını engellemedi.

Başvuru dalgası, 2 Temmuz 2024'te yürürlüğe giren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un hemen ardından geldi.

DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KRİPTO PİYASASI

Chainalysis'e göre Türkiye, 170 milyar dolarlık tahmini işlem hacmiyle dünyanın dördüncü büyük kripto piyasası konumunda.

Bu veriler Türkiye'yi Rusya, Kanada, Vietnam, Tayland ve Almanya gibi önemli piyasaların önüne geçiriyor.

Daha fazla şirket Türkiye'de düzenlenmiş ve güvenli bir pazar kurmaya çalışırken, ülke kripto para biriminin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya hazır.

Önümüzdeki aylar ülkenin kripto para sektörü için kritik olacak.

Kapsamlı kripto mevzuatının kesinleştirilmesi, şirketler ve yatırımcılar için çok ihtiyaç duyulan netliği sağlayacak ve daha güçlü piyasa katılımı ve inovasyonun önünü açacak.

SPK her başvuruyu ayrıntılı şekilde incelerken ikincil mevzuatı yürürlüğe koymaya doğru ilerliyor.