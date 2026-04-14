Kripto EFT’lere büyük para aktı

Kripto para piyasasında son dönemde dalgalı bir tablo vardı. Ama ETF cephesine bakınca, geçen hafta daha farklı bir hava öne çıktı. 6-10 Nisan haftasında Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine toplamda yaklaşık 973 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu da kurumsal yatırımcının yeniden masaya döndüğüne işaret ediyor.
Özellikle hafta boyunca yaşanan hareketlilik, yatırımcı iştahının tamamen kaybolmadığını, aksine daha temkinli ama kararlı bir şekilde sürdüğünü gösterdi.
Bitcoin spot ETF’leri haftayı 786 milyon doları aşan net girişle kapattı. Haftanın başında BlackRock’un IBIT fonu öncülüğünde 471 milyon dolarlık güçlü bir giriş görüldü. Hafta ortasında ise kısa süreli çıkışlar dikkat çekti.
Buna rağmen perşembe ve cuma günleri alımlar yeniden hızlandı. Böylece Bitcoin ETF’leri haftayı artıda tamamladı. IBIT, açıkçası, yatırımcı ilgisinin en yoğun toplandığı fon olmayı sürdürdü. Grayscale’in GBTC fonunda ise satış baskısı devam etti.
Ethereum ETF’lerinde de benzer ama daha dengeli bir seyir izlendi. Haftalık bazda 187 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Haftanın ilk bölümünde BlackRock’un ETHA ve Fidelity’nin FETH fonları öne çıktı.
ETHB fonu da 66 milyon dolarlık istikrarlı girişle dikkat çeken ürünlerden biri oldu. Yine de tüm fonlarda aynı yönde bir tablo yoktu. Bazı ürünlerde dalgalı hareketler görüldü, yani toparlanma var ama hâlâ tam anlamıyla tek yönlü bir ivmeden söz etmek kolay değil.
Altcoin ETF’lerinde ise tablo biraz daha ayrıştı. Dünya’nın haberine göre XRP ETF’leri 11,7 milyon dolarlık girişle pozitif bir görünüm sergiledi. Solana ETF’lerinde ise 5,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
Bu fark, yatırımcıların altcoin tarafında daha dikkatli hareket ettiğini ortaya koydu. Yani para yeniden kriptoya geliyor ama her ürüne aynı ölçüde dağılmıyor.
Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de Morgan Stanley’nin yeni ETF ürünü MSBT oldu. Fon, 62 milyon dolarlık girişle öne çıktı. Bu veri, kurumsal ilginin yalnızca büyük ve bilinen ürünlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.