Kripto ETF’lerine yatırım yağmuru: Girişler hız kesmiyor

28 Temmuz’da spot Bitcoin ETF’lerine toplam 157 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Bu, kripto piyasasına yönelik yatırım iştahının canlı kaldığını gösteriyor. Günün en büyük katkısı ise BlackRock’ın ETF’si IBIT’ten geldi: tek başına 147 milyon dolarlık girişle öne çıktı.

ETHEREUM ETF’LERİNDE REKOR SERİ: 17 GÜN ÜST ÜSTE GİRİŞ

Spot Ethereum ETF’leri de boş durmadı. Aynı gün içinde toplam 65,14 milyon dolar net giriş kaydedildi. Böylece Ethereum ETF’lerine yatırım serisi art arda 17. gününe ulaştı.

TEK GİRİŞ BLACKROCK ETHA’DAN, DEV ÇIKIŞLAR GRAYSCALE VE FİDELİTY’DEN

Dikkat çeken detaylardan biri de Ethereum ETF’leri cephesinde yaşandı. Gün içinde sadece BlackRock ETHA ETF’sine 131,95 milyon dolar giriş olurken, Grayscale ETHE ve Fidelity FETH ETF’lerinden sırasıyla 17,58 milyon dolar ve 49,23 milyon dolar çıkış yaşandı. Diğer fonlarda ise kayda değer bir hareket gözlenmedi.