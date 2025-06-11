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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Kripto fonlarında rekor artış: 167 milyar dolara ulaştı!

Yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte kripto para fonlarındaki varlıklar Mayıs ayında rekor kırarak 167 milyar dolara yükseldi. Geçen ay net 7,05 milyar dolarlık giriş gerçekleşerek bir rekora imza atıldı.

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Kripto fonlarında rekor artış: 167 milyar dolara ulaştı!
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 12:54

Dijital para birimlerine yönelik yatırımcı ilgisi artarken, kripto fonlarında tutulan varlıklar Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Morningstar’ın 294 kripto fonuna ilişkin verilerine göre, bu fonlara geçen ay net 7,05 milyar dolar giriş gerçekleşti. Böylece yönetim altındaki toplam varlık miktarı 167 milyar dolara çıktı.

Kripto fonlarında rekor artış: 167 milyar dolara ulaştı!

Kripto fonlarında tutulan varlık miktarı, mayıs ayında yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte 167 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Morningstar'ın 294 kripto fonuna ilişkin verileri, bu fonların geçen ay aralık ayından bu yana en yüksek seviye olan 7,05 milyar dolar net giriş aldığını ve yönetim altındaki toplam varlıkları 167 milyar dolara çıkardığını gösteriyor.

Kripto fonlarında rekor artış: 167 milyar dolara ulaştı!

Coin Bureau kurucusu ve analisti Nic Puckrin, “Doların değer kaybedeceği öngörülüyor. Tahvil getirileri yükseliyor, hisse senedi piyasaları belirsiz. Ancak bitcoin güçlü duruyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Aether Holdings'ten Lin ise “Kripto fonlarına akışlar muhtemelen sürecek, ancak bu kez daha dengeli bir hızla. ETF'lerin piyasaya sürülmesinden sonra yaşanan ilk dalga yerini istikrara bırakıyor” dedi.

Kripto fonlarında rekor artış: 167 milyar dolara ulaştı!

CoinShares verilerine göre, mayıs ayında bitcoin fonları 5,5 milyar dolar, ether fonları ise 890 milyon dolar net giriş aldı. Uzmanlar, bu verilerin dijital varlıkların artık kurumsal yatırımcı portföylerinde kalıcı bir yer edinmeye başladığını gösterdiğini belirtiyor.

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