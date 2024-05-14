Kripto işlemleri yasal zemine oturacak, kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor

14 May 2024 09:20 - Güncelleme : 14 May 2024 09:25

Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma detayları belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu

Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma detayları belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu

Meclis’e gelmesi beklenen kripto yasasına göre kriptoda açığa satış ve kaldıraçlı işlemler yapılmayacak.

İLK KEZ TANINACAKLAR

Kripto para piyasalarında işlemlerin şeffaf ve güvenilir gerçekleştirilmesi için yeni bir yasa teklifi gündemde. Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Meclis'e bu hafta gelecek yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

İŞLEMLERE SPK YETKİSİ

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek. Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

TÜM İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK

Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak. Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor. Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI DÜZENLENECEK

Yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ise ilke ve esaslar ikincil bir düzenleme ile yapılacak. Kanunla bu konuda SPK'ya yetki verilecek.

SİGORTA OLMAYACAK

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak. Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

İZİNSİZ FAALİYETE CEZA

Yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor. SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.