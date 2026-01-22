Kripto mezarlığı: 2025’te milyonlarca token tarihe karıştı

GERİYE KALAN: SAHİPSİZ DİJİTAL ENKAZ

Her ne kadar bu token’ların çoğu “zaten ciddiye alınmamış” gibi görünse de, her birinin bir noktada bir sahibi vardı. Kimi dolandırıldı, kimi şansını denedi, kimi de sadece kendi ürettiği coin’e gülüp geçti. Ama sonuç değişmedi: O token’lar artık birer dijital enkaz.