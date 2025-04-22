Kripto para borsalarında yeni dönem! Son gün 25 Nisan: Hesaplarınız dondurulabilir

Kripto para borsalarında yeni dönem başlıyor. Kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu işlemi tamamlamayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.

Türkiye'de kripto para piyasasının daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşması adına düzenleyici adımlar hız kesmeden atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yürürlüğe giren ilk yasal çerçevenin ardından, Aralık ayında MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu düzenlemeler, kara para aklamanın ve terör finansmanının önlenmesini hedefliyor.

15 BİN LİRA ÜZERİ TRANSFERLERE SIKI TAKİP

Yapılan düzenlemelerle birlikte, 25 Şubat itibarıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı kimlik bilgilerinin sunulması zorunlu hale geldi. Bu adım, kripto işlemlerde finansal şeffaflığı artırmayı ve yasa dışı para hareketlerini engellemeyi amaçlıyor.

25 NİSAN’A KADAR KİMLİK DOĞRULAMA ŞART

Yeni mevzuata göre, kripto para borsalarındaki tüm kullanıcıların en geç 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Borsalar, bu sürece uyum sağlamak adına kullanıcılarına bilgilendirmeler gönderirken, daha önce hesap oluşturmuş kişilerin de güncellenmiş doğrulama süreçlerinden geçmesi önem taşıyor.

KİMLİK DOĞRULAMAYAN HESAPLAR ASKIYA ALINACAK

Söz konusu tarihe kadar gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamayan kullanıcıların hesapları dondurulacak. Bu kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve yatırma-çekme dahil tüm hesap fonksiyonları geçici olarak devre dışı bırakılacak. Doğrulama sürecinde selfie, meslek bilgisi ve adres gibi ek bilgiler talep edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: "UYUMSUZLUK AĞIR YAPTIRIMLA KARŞILANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemelere dair açıklamalarda bulunarak, finansal sistemin kötüye kullanımına karşı sert tedbirler alınacağını vurguladı. Şimşek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin resmi bir parçasıdır. Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili ağır yaptırımlar devreye girecek" dedi.