Kripto para piyasalarında sert satış sonrası hızlı toparlanma! Bitcoin ve Ethereum kritik sınıra yaklaştı
Kripto paralar pazartesi günü yaşanan sert satış baskının ardından haftanın son işlem gününde toparlanmaya başladı. Üzerinde en fazla işlem yapılan kripto para olan Bitcoin 61 bin dolar bandını aştı. Ethereum ise 2 bin 700 dolara kadar yaklaştı.
Kripto para piyasaları hafta başında borsalarda yaşanan sert satışlarla düşüşe geçti. İkinci kara pazartesi olarak değerlendirilen sürecin etkileri küresel piyasalarsan silinmeye başlarken Bitcoin ve Ethereum değer kazanmaya başladı. İşte kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler…
BİTCOİN VE ETHEREUM TOPARLANIYOR
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına kaldı. İşsizlik maaşı başvuruları, 233 bin olarak açıklandı. Verinin ardından En büyük kripto varlık olan Bitcoin, dün yüzde 12'nin üzerinde yükselişle 61 bin doların üzerine çıktı.
Bitcoin pazartesi günü yaşanan sert satışlar olumsuz etkilenerek hafta başında şubat ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin fiyatlarındaki iyileşme Ethereum’a da yansıdı. Pazartesi günü 2 bin 110 dolara kadar gerileyen Ethereum ise 2 bin 700 dolara kadar yükseldi.
İSTİHDAM VERİSİ ABARTILDI
ABD’den yapılan açıklamada istihdam verilerine ilişkin beklentilerin abartıldığı ifade edildi. Piyasalar verinin ardından ABD'de 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.
RUSYA’DAN BİR HAMLE DAHA GELDİ
Öte yandan kripto para piyasaları için yeni bir hamle Rusya’dan geldi. Moskova, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılması yasal hale getirdi. Eylül ayında itibaren uygulamaya geçecek.
Dört yıldır süren SEC-Ripple davasına ilişkin karar dün açıklandı. Ripple'a kurumsal XRP satışları nedeniyle 125 milyon dolar ceza verildi.
Kararın kripto sektörü için zafer niteliği taşıdığı belirtildi. Karar sonrası yüzde 25 yükseliş yaşayan XRP ise bugün 0,60 dolar civarında işlem gördü.