Kripto para piyasasında büyük çöküş: 130 milyar dolar buhar oldu

19 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:50

Fed’in faiz kararı sonrası kripto para piyasalarında sert dalgalanma yaşandı. Bitcoin yüzde 5’ten fazla düşerken, bir saatte piyasa değerinden 130 milyar dolar silindi.

Kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve geleceğe yönelik temkinli duruş mesajlarıyla sarsıldı. Özellikle Bitcoin​ ve Ethereum​ gibi büyük kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

BİTCOİN'DE SERT GERİLEME

Fed’in faiz indirimi kararından hemen önce 104.600 dolar seviyelerinde olan Bitcoin, karar sonrası hızla düşerek 101.000 doların altına indi. Günlük kayıp yüzde 5’i aşarak yatırımcıları tedirgin etti.

ETHEREUM DA DARBE ALDI

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da bu düşüşten etkilendi. 3.900 dolardan 3.700 dolar seviyesinin altına gerileyen Ethereum, yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

BİR SAATTE 130 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Düşüş, yalnızca büyük kripto paralarla sınırlı kalmadı. Piyasa genelinde yaşanan panikle birlikte, toplam kripto para piyasa değeri bir saat içinde 3 trilyon 670 milyar dolardan 3 trilyon 540 milyar dolara geriledi. Bu da 130 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Uzmanlar, Fed’in temkinli mesajlarının piyasada daha fazla dalgalanmaya sebep olabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde piyasanın nasıl bir yön çizeceğini dikkatle takip ediyor.