Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle neden olduğu ticaret belirsizliği, Bitcoin fiyatlarını son dönemde baskı altına aldı. Ancak yıllar içinde büyüyen kripto para yatırımcı kitlesi, Trump’ın Bitcoin’i stratejik rezerv olarak ilan etmesiyle daha da genişledi. Peki kripto paraların geleceği ne olacak? Bitcoin ve Ethereum’da son durum ne? Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik değerlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 14:56

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin’i "stratejik rezerv" olarak ilan etmesi, kripto para piyasalarında yankı uyandırdı. Bu gelişme, yatırımcı tabanını genişletirken ilgiyi altcoinlerden Bitcoin’e kaydırdı. Ancak uzmanlara göre bu durum, altcoin piyasasında gözle görülür bir durgunluğa neden oldu.

Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

KRİPTO PARALAR ALTERNATİF YATIRIM ARACI MI OLUYOR?

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarının artık altın ve mevduat gibi geleneksel yatırım araçlarının yanında anılmaya başlandığını belirtti. Çelik, bu değişimin Bitcoin’in yatırımcılar gözündeki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti. Özellikle genç yatırımcı kitlesinin yoğunlaştığı piyasada yaş skalası yükseldikçe ilginin azaldığı gözlemlense de, regülasyonların gelmesiyle bu tablo değişmeye başlamış durumda.

Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

TRUMP’IN GÜMRÜK POLİTİKALARI BITCOIN'İ BASKILIYOR

Trump’ın ticaret politikalarındaki agresif tutum ve özellikle otomotiv sektörüne yönelik gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarında belirsizliğe neden oldu. Ancak son olarak bu tarifelere dair daha yumuşak bir kararnameye imza atması, piyasada kısa vadeli bir rahatlama oluşturdu. Bu gelişme, Bitcoin’in yeniden toparlanmasına zemin hazırladı.

BALİNALAR BITCOIN’DE 95 BİN BANDINDA SATIŞTA

Bitcoin’in fiyat hareketlerine ilişkin teknik verileri değerlendiren Çelik, balinaların 95.000 dolar seviyelerinde pozisyonlarını kapattığını söyledi. Bu da Bitcoin’in neden bu seviyeyi aşamadığını açıklıyor. Piyasada yeni bir yatırımcı dalgası beklenirken, oynaklığın yüksek olması yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

KRİTİK VERİLER VE FED KARARI PİYASAYI ŞEKİLLENDİRECEK

Bu hafta açıklanacak işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri, yalnızca kripto piyasalarını değil küresel finans piyasalarını da etkileyecek. Özellikle bir hafta sonra açıklanacak FED faiz kararı öncesinde oynaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor. Haziran ayında ise olası bir faiz indirimi piyasaları olumlu etkileyebilir.

BITCOIN 100 BİN DOLARI AŞAR MI?

Şu anda 96.200 dolar seviyesi Bitcoin için önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin kırılması halinde 100.000 doların üzeri tekrar gündeme gelebilir. Ancak aksi bir durumda, 92.000-90.000 dolar bandına kadar geri çekilme ihtimali de masada.

Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

ALTCOINLER NEDEN GERİ PLANDA KALDI?

Piyasada çıkan yeni altcoin sayısındaki artış, özellikle bireysel yatırımcılarda mağduriyetlere neden oldu. Son dönemde Ethereum da bu dalgadan nasibini aldı, 1800 dolar bandını test etmesine rağmen yeterli fon girişi sağlanamadı. Ethereum’un piyasa dominansı düşerken, yatırımcıların temkinli davranması gerektiği ifade ediliyor.

BITCOIN BOĞA SEZONUNUN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 64 seviyesinin üzerinde. Bu durum, altcoinlerin yukarı yönlü hareket kabiliyetini sınırlandırıyor. Çelik’e göre altcoinler, Bitcoin’in yükselişinden etkilenmekle birlikte, kendi başına güçlü çıkışlar yakalamakta zorlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı
1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
ETİKETLER
#Ekonomi
#kripto para borsası
#Kripto Para Piyasası
#Kripto Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.