Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı

Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle neden olduğu ticaret belirsizliği, Bitcoin fiyatlarını son dönemde baskı altına aldı. Ancak yıllar içinde büyüyen kripto para yatırımcı kitlesi, Trump’ın Bitcoin’i stratejik rezerv olarak ilan etmesiyle daha da genişledi. Peki kripto paraların geleceği ne olacak? Bitcoin ve Ethereum’da son durum ne? Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik değerlendirdi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin’i "stratejik rezerv" olarak ilan etmesi, kripto para piyasalarında yankı uyandırdı. Bu gelişme, yatırımcı tabanını genişletirken ilgiyi altcoinlerden Bitcoin’e kaydırdı. Ancak uzmanlara göre bu durum, altcoin piyasasında gözle görülür bir durgunluğa neden oldu.

KRİPTO PARALAR ALTERNATİF YATIRIM ARACI MI OLUYOR?

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarının artık altın ve mevduat gibi geleneksel yatırım araçlarının yanında anılmaya başlandığını belirtti. Çelik, bu değişimin Bitcoin’in yatırımcılar gözündeki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti. Özellikle genç yatırımcı kitlesinin yoğunlaştığı piyasada yaş skalası yükseldikçe ilginin azaldığı gözlemlense de, regülasyonların gelmesiyle bu tablo değişmeye başlamış durumda.

TRUMP’IN GÜMRÜK POLİTİKALARI BITCOIN'İ BASKILIYOR

Trump’ın ticaret politikalarındaki agresif tutum ve özellikle otomotiv sektörüne yönelik gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarında belirsizliğe neden oldu. Ancak son olarak bu tarifelere dair daha yumuşak bir kararnameye imza atması, piyasada kısa vadeli bir rahatlama oluşturdu. Bu gelişme, Bitcoin’in yeniden toparlanmasına zemin hazırladı.



BALİNALAR BITCOIN’DE 95 BİN BANDINDA SATIŞTA

Bitcoin’in fiyat hareketlerine ilişkin teknik verileri değerlendiren Çelik, balinaların 95.000 dolar seviyelerinde pozisyonlarını kapattığını söyledi. Bu da Bitcoin’in neden bu seviyeyi aşamadığını açıklıyor. Piyasada yeni bir yatırımcı dalgası beklenirken, oynaklığın yüksek olması yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

KRİTİK VERİLER VE FED KARARI PİYASAYI ŞEKİLLENDİRECEK

Bu hafta açıklanacak işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri, yalnızca kripto piyasalarını değil küresel finans piyasalarını da etkileyecek. Özellikle bir hafta sonra açıklanacak FED faiz kararı öncesinde oynaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor. Haziran ayında ise olası bir faiz indirimi piyasaları olumlu etkileyebilir.



BITCOIN 100 BİN DOLARI AŞAR MI?

Şu anda 96.200 dolar seviyesi Bitcoin için önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin kırılması halinde 100.000 doların üzeri tekrar gündeme gelebilir. Ancak aksi bir durumda, 92.000-90.000 dolar bandına kadar geri çekilme ihtimali de masada.

ALTCOINLER NEDEN GERİ PLANDA KALDI?

Piyasada çıkan yeni altcoin sayısındaki artış, özellikle bireysel yatırımcılarda mağduriyetlere neden oldu. Son dönemde Ethereum da bu dalgadan nasibini aldı, 1800 dolar bandını test etmesine rağmen yeterli fon girişi sağlanamadı. Ethereum’un piyasa dominansı düşerken, yatırımcıların temkinli davranması gerektiği ifade ediliyor.



BITCOIN BOĞA SEZONUNUN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 64 seviyesinin üzerinde. Bu durum, altcoinlerin yukarı yönlü hareket kabiliyetini sınırlandırıyor. Çelik’e göre altcoinler, Bitcoin’in yükselişinden etkilenmekle birlikte, kendi başına güçlü çıkışlar yakalamakta zorlanıyor.