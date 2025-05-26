Kripto para piyasasında yeşil ışık yanıyor! Büyük ralli ne zaman başlayacak? Uzman isim açıkladı

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, bazı borsalarda 112.000 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Kripto para biriminin piyasa değeri 2.2 trilyon doları aştı ve böylece Bitcoin, dünyanın en değerli beş varlığı arasına girmeyi başardı. Fiyat hareketleriyle zaman zaman bu bölgeye geçiş yapan Bitcoin, küresel yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Peki kripto paraların geleceği ne olacak? Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik değerlendirdi.

Kripto para piyasası, yeni haftaya temkinli ancak iyimser bir atmosferle başladı. Son 24 saatlik süreçte toplam piyasa değeri yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 3,39 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcı güveninin hâlâ sürdüğüne işaret ediyor.

BITCOIN 112.000 DOLARI GÖRDÜ, DEĞERİNİ KATLADI

TGRT Haber’de yayınlanan Bilmedikleriniz programında değerlendirmelerde bulunan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, geçtiğimiz hafta bazı borsalarda Bitcoin’in 112.000 dolar seviyesine kadar çıktığını ve piyasa değerinin 2,2 trilyon doları aştığını belirtti. Bu yükselişle birlikte Bitcoin, dünyanın en değerli ilk beş varlığı arasına girmeyi başardı.

Çelik, Bitcoin’in zaman zaman bu seviyelere çıktığını, ancak hâlâ kalıcı bir ralli için yeterli momentuma sahip olmadığını ifade etti.

ALTCOIN’LERDE YEŞİL RENK HAKİM AMA BÜYÜK RALLİ BEKLENMİYOR

Altcoin piyasasında genel olarak Bitcoin’in izinden gidildiğini ve pozitif bir seyir izlendiğini belirten Çelik, yine de tüm piyasayı kapsayan büyük bir ralli söylemi için erken olduğunu vurguladı. “Piyasanın geneline sıçrayan bir hareket yok, altcoin’ler adına temkinli olmak gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

BITCOIN, MAKRO RİSKLERE KARŞI GÜVENLİ LİMAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve makro risklerden kaçınma eğilimiyle birlikte Bitcoin'in, yatırımcılar için bir alternatif varlık olarak öne çıkmaya başladığına dikkat çekildi. Bu eğilim kurumsal firmaların alımlarına da yansıdı.

Son olarak bir Amerikan şirketinin Bitcoin alımı gerçekleştirdiği ve bu işlemi şeffaflıkla yürütmek adına kendi web sitesine Bitcoin alım-satım portalı eklediği belirtildi. Böylece fon hareketleri ve rezerv miktarları da açıkça paylaşılacak.

PİYASA SAVAŞINDA KİM GALİP GELECEK?

Helin Çelik, Bitcoin’deki son yükselişe rağmen 112.000 dolar seviyesinin tekrar aşılamadığını, kısa vadede 106.000 dolara kadar bir düzeltme görüldüğünü belirtti. Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyacağı yüzde 50’lik tarifenin ertelenmesiyle birlikte piyasada tekrar yukarı yönlü bir hareket başladığını da ekledi. Ancak yatırımcı yapısında bir ayrışma göze çarpıyor: Kurumsal yatırımcılar piyasaya güçlü alımlarla destek verirken, bireysel yatırımcılar ve madenciler tarafında satış baskısı öne çıkıyor. Madenci rezervlerinde ciddi bir azalma olduğu belirtilirken, bu durumun fiyata etkisi yakından takip ediliyor.

ABD’DE BITCOIN’E TALEP ARTABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi’nin Trump dönemine ait vergi indirimlerini içeren yasa tasarısını onaylaması, ülke ekonomisinde bütçe açığı ve potansiyel resesyon risklerini gündeme taşıdı. Bu gelişme, faiz indirimi beklentilerini artırırken, özellikle Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimin masada olduğu konuşuluyor.

Bu belirsizlik ortamında Bitcoin’in, geleneksel finansal varlıklara göre daha cazip hale geldiği ifade ediliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD hisse senedi piyasalarında görülen dalgalanmalar ve dolar endeksindeki düşüş, yatırımcıların dijital varlıklara yönelmesine neden oldu.

STABLECOIN YASASI GEÇTİ: BITCOIN ARTIK KALICI BİR YATIRIM ARACI

ABD’de onaylanan “Stablecoin Yasası” ise piyasalar tarafından son derece olumlu karşılandı. Bu yasal gelişme, dijital varlıkların artık geçici bir trend değil, kalıcı ve düzenlenmiş finansal araçlar haline geldiğinin sinyalini verdi.

Helin Çelik’e göre bu yasa, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisini artırdı. Japonya'dan da Metaplanet adlı şirketin gerçekleştirdiği yüklü alımlar, bu küresel trendin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YASAL ZEMİNDE GÜÇLENEN BITCOIN, KURUMSAL GÜÇLE YÜKSELİYOR

Kripto para piyasasında artan yasal düzenlemeler, yatırımcı güvenini pekiştirirken, özellikle kurumsal aktörlerin piyasada daha fazla rol almasını sağlıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda alternatif bir finansal sistemin temel taşı haline geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bireysel yatırımcılar ve kurumsal alıcılar arasındaki dengeyi görmek, piyasadaki yönü belirlemek açısından kritik olacak.