Kripto para yasası TBMM'de kabul edildi, cezalar belli oldu

26 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:29

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Kripto paralar bu hafta Meclis'te! Para ve hapis cezası geliyor

Kripto paralar bu hafta Meclis'te! Para ve hapis cezası geliyor

Dünyada yeni dijital yatırım aracı olan ve milyonların ilgi gösterdiği Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanunda sıcak gelişme yaşandı. Kripto varlıklar için belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SPK TARAFINDAN İZİN ALMA ŞARTI

Yeni kanunla, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirildi. Böylece hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanacak. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzendi.

Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verildi. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezaları da belirlendi. Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

12 MİLYON KİŞİNİN HESABI VAR

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Yasa ile belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.