Kripto paralar için ikincil düzenlemeler geliyor! Tarihi belli oldu

10 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:22

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemelerin geleceğini açıkladı. Kripto para sektörüne yönelik ikincil düzenlemelerin tarihi belli oldu. Sektöre yönelik düzenlemelerin Ocak 2025'te gelmesi bekleniyor.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kripto para​ düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. SPK Başkanı Gönül’den kripto paralara ilişkin ikincil düzenleme​ sinyali geldi. İkincil düzenlemenin yayımlanmasının ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde yerinde inceleme çalışmaları yapılarak yetkilendirme süreci tamamlanacak. KRİPTO PARALARA YENİ DÜZENLEME GELİYOR Kripto para sektörüne yönelik ikincil düzenlemelerin tarihi de belli oldu. Sektöre yönelik düzenlemelerin Ocak 2025'te gelmesi bekleniyor. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atacaklarını söyledi. Yeni kurallar ile sektördeki işleyişinin daha sağlam bir zemine oturtulacak. Yeni düzenlemelerin yasalaşmasının ardından 6 ay içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. İkincil düzenlemeler sonrası yatırımcı koruyan pek çok maddenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre, ikincil düzenlemelerde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bilgi sistemlerinin denetimi ve kripto varlık saklama hizmeti verecek şirketlere ilişkin usul ve esasların düzenlenebilecek. İlgili Haberler Bitcoin'de tarihi rekor! Trump etkisiyle yerinde durmuyor Aylık 80 milyon liralık vurgun yaptılar! Yasa dışı bahisten gelen paraları kriptoya çevirip yurt dışına kaçırmışlar