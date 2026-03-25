Kripto paraya vergi gelecek mi kanun Meclis’ten geçti mi?

Türkiye’de kripto para piyasasını doğrudan etkilemesi beklenen vergi düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. TBMM’de müzakere edilen teklif çerçevesinde kripto işlemlerine vergi uygulanması öngörülürken, kamuoyunda oluşan duyarlılıklar nedeniyle maddeler üzerinde yeniden düzenleme yapılması gündemde bulunuyor. Nihai kararın ise Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 22:12

Türkiye’de kripto vergisine ilişkin tartışmalar devam ederken, gündeminde yer alan düzenlemenin mevcut durumu yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Kripto varlık alım satım işlemlerine yönelik vergilendirmeyi de kapsayan henüz kabul edilmiş değil. Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı’na vergi oranını sıfıra kadar düşürme ya da beş katına kadar yükseltme yetkisi tanınması planlanıyor. Uygulamaya dair ayrıntıların belirlenmesi ise ’nın sorumluluğunda olacak.

KRİPTO PARAYA VERGİ UYGULANACAK MI?

AK Parti Milletvekili Ömer İleri, kripto varlıklara dair maddelerin yeniden değerlendirildiğini duyurdu. Kamuoyunda meydana gelen hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten İleri, teklif üzerinde değişiklik önergesi hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor.

VERGİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Şu aşamada kripto vergisi yürürlüğe girmiş bulunmuyor. Teklifin kanunlaşabilmesi için önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, sonrasında ise Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yürürlük tarihinin yayımdan sonraki ikinci ayın başı olarak belirlenmesi planlanıyor. Teklifte yer alan hükme göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen satış ve transfer işlemleri vergilendirilecek. Vergi oranının işlem tutarı üzerinden binde 3 (yüzde 0,3) seviyesinde olması öngörülüyor. Verginin yükümlüsü ise doğrudan hizmet sağlayıcı kuruluşlar olacak. Ayrıca, kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla ’nda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre bireysel kazançların değer artış kazancı, ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirlerin ise ticari kazanç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

