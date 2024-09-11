Kripto piyasalarına Harris-Trump düellosu darbe vurdu! 4 saatte yüzde 1'lik kayıp
ABD'de devam eden Harris ile Trump arasındaki başkanlık yarışı kripto paraların piyasa değerinin 4 saatte yüzde 1 gerileyerek 1 trilyon 990 milyar dolara kadar düşmesine neden oldu.
Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Bitcoin dahil kripto para piyasası Harris'in münazarada daha iyi bir performans sergilediğine yönelik değerlendirmelerle geriledi.
KRİPTO DEĞER KAYBETTİ
Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1 trilyon 990 milyar dolara kadar düştü. Analistlere göre, Harris’le kripto paraları destekleyen bir tutum sergileyen Trump’ın ilk canlı yayın tartışması nedeniyle kripto para piyasası değer kayıpları ile karşı karşıya kaldı.
TRUMP KRİPTO PARALARA DESTEK
Amerikan medya kuruluşu CNN tarafından aktarılan bilgilere göre, münazarayı izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediği yönünde görüş bildirdi. Trump, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada kripto para piyasalarını destekleyeceğini "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" sözleriyle ifade etti.
BİTCOİN 56 BİN DOLAR SEVİYESİNDE
Öte yandan küresel piyasalarda devam eden resesyon endişeleri kripto para piyasası üzerinde olumsuz yönde baskıya neden oldu. Bitcoin, Saat 13.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 0,75 düştü. Bitcoin, 56 bin 684 dolar seviyesine geriledi.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,85 değer kaybederek 2 bin 329 dolar seviyesine düştü.