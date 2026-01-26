Kripto piyasasında hüsran: Stablecoin projesi sınıfta kaldı

2025’te kripto dünyasında “büyük benimseme” olarak sunulan stablecoin kullanımı, yeni bir rapora göre anlatıldığı kadar yaygın değil. Gerçek dünya ödemelerindeki payın yalnızca yüzde 1 seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

2025 yılı, kripto para piyasasında özellikle stablecoin’lerin yılı olarak anlatıldı. ABD’de yürürlüğe giren GENIUS Act, dolar sabitli bu dijital varlıklara uzun süredir beklenen düzenleyici netliği sağladı. Stripe ve Sony gibi teknoloji devlerinin stablecoin odaklı ürünlere yönelmesi de bu anlatıyı güçlendirdi.