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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:01

Kripto piyasasında 1 milyar dolarlık deprem! 211 bin yatırımcı tasfiye oldu

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde kripto para piyasasını sarsan sert satış dalgası, kaldıraçlı yatırımcılara ağır darbe vurdu. Tasfiye edilen pozisyonların toplamı 1 milyar doları aşarken yaklaşık 211 bin yatırımcı bu süreçten etkilendi. En büyük darbeyi ise yükselişe oynayanlar aldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Kripto piyasasında 1 milyar dolarlık deprem! 211 bin yatırımcı tasfiye oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:01

Kripto para piyasalarında sert düşüşün faturası ağır oldu. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana'da yaşanan değer kayıpları, kaldıraçlı işlemlerde zincirleme tasfiyeleri tetikledi. Son günlerde 1 milyar doların üzerinde pozisyon zorunlu olarak kapatılırken, özellikle fiyatların yükseleceğini öngören yatırımcılar büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Kripto piyasasında 1 milyar dolarlık deprem! 211 bin yatırımcı tasfiye oldu

Piyasadaki satış dalgasının arkasında ise yalnızca kripto paralara özgü gelişmeler bulunmuyor. ABD'de teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert gerileme, Wall Street'teki satış baskısını artırdı. Hisse senetlerinden başlayan bu olumsuz hava kısa sürede kripto piyasasına da sıçradı.

YÜKSELİŞE OYNAYANLARA 930 MİLYON DOLARLIK DARBE

Tasfiye verilerinde en dikkat çekici ayrıntı, kayıpların büyük bölümünün uzun (long) pozisyonlarda yoğunlaşması oldu. Fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan işlemlerde yaklaşık 930 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam, toplam tasfiyelerin yüzde 88,2'sini oluşturdu. Yani piyasadaki sert düşüş, en çok yükseliş beklentisiyle kaldıraç kullanan yatırımcıları vurdu.

Kripto piyasasında 1 milyar dolarlık deprem! 211 bin yatırımcı tasfiye oldu

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA YÜZ MİLYONLARCA DOLAR SİLİNDİ

Kripto para bazında bakıldığında tasfiyelerin merkezinde piyasanın iki büyük varlığı Bitcoin ve Ethereum yer aldı. Bitcoin işlemlerinde yaklaşık 267 milyon dolarlık pozisyon kapatılırken Ethereum'da bu tutar 167 milyon dolara ulaştı. XRP ve Solana'da yaşanan tasfiyeler de toplam rakamın büyümesinde etkili oldu.

Sert fiyat hareketlerinden yaklaşık 211 bin yatırımcı etkilenirken tasfiye işlemlerinin önemli bir kısmının Binance gibi büyük kripto para borsalarında gerçekleştiği belirtildi.

Kripto piyasasında 1 milyar dolarlık deprem! 211 bin yatırımcı tasfiye oldu

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE ZİNCİRLEME TASFİYE TEHLİKESİ

Kripto piyasasında düşüşü derinleştiren unsurlardan biri de kaldıraçlı işlemlerin çalışma biçimi. Yatırımcıların beklentisinin tersine gerçekleşen fiyat hareketleri, pozisyonları açık tutmak için kullanılan teminatın yetersiz kalmasına neden olabiliyor. Böyle bir durumda kripto para borsaları, ilgili işlemleri otomatik olarak kapatıyor. Asıl tehlike ise bu noktada başlıyor. Zorunlu kapanışların yarattığı satış baskısı fiyatları daha da aşağı çekebiliyor. Düşen fiyatlar yeni tasfiyeleri tetiklerken piyasada adeta domino etkisi yaşanıyor.

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