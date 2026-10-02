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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:23

Kripto piyasasında bitcoin rekoru: Yeni fiyat ile tarihsel trend

Kripto para yüzde 3,7'nin üzerinde değer kazanarak 84 bin dolar seviyesini aştıktan sonra yükseliş ivmesini korudu. Yatırımcı yeni tabloyu beklerken Bitcoin'den bir rekor daha geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Kripto piyasasında bitcoin rekoru: Yeni fiyat ile tarihsel trend
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:23

Küresel kripto para piyasasında toplam değer son 24 saatte değişti. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre kripto para piyasası yüzde 2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı. Bitcoinin fiyatı ise eylül ayındaki güçlü toparlanma ve ekim ayına yönelik tarihsel yükseliş beklentilerinin etkisiyle yeniden 86 bin doların üzerine çıktı.

Kripto piyasasında bitcoin rekoru: Yeni fiyat ile tarihsel trend

SON 3 AYI KAZANÇLA KAPATMIŞTI

Eylül ayında kayıplarını telafi ederek son 3 ayı kazançla kapatan , ekim ayına da hızlı bir başlangıç yaptı. Kripto para yatırımcıları arasında yükseliş dönemi olarak bilinen ve "Uptober" olarak adlandırılan tarihsel trend, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

BİTCOİN VE ETHEREUM DEĞERİ

Geçmiş 15 yılın 10'unda ekim aylarını ortalama yüzde 27,4 değer kazancıyla tamamlayan bitcoin, bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde artışla 86 bin 347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 2,6'ya ulaştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ise yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 745 dolar seviyesine yükseldi.

Kripto piyasasında bitcoin rekoru: Yeni fiyat ile tarihsel trend

Yıl genelinde ABD'nin gümrük tarifesi tehditleri ve yapay zeka odaklı hisse rotasyonları nedeniyle 58 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen bitcoinin son 3 aydaki güçlü toparlanma eğilimini sürdürdüğünü belirten analistler, bununla birlikte ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik risklerin ve mevcut faiz ortamının piyasada temkinli duruşun korunmasına neden olduğuna işaret ediyor.

FAİZ KARARI SONRASI KARIŞIK SİNYALLER

Piyasanın genelindeki yükseliş eğilimine rağmen yatırımcıların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir bekleyişe geçtiğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki faiz kararı sonrası gelen karışık sinyallerin bu verinin önemini daha da artırdığı görüşünde birleşiyor.

Kripto piyasasında bitcoin rekoru: Yeni fiyat ile tarihsel trend

Analistler, iş gücü piyasasında görülecek olası bir direncin Fed'in faiz konusunda elini güçlendirebileceğini, bu senaryonun kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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#abd merkez bankası
#bitcoin
#ethereum
#Uptober
#Coinmarketcap
#Ekonomi
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