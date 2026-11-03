Kripto piyasasında büyük çöküş! 265 milyar dolar buharlaştı

Kripto para piyasasında ekim ayı yatırımcılar için kayıplarla geçti. Küresel enflasyon endişeleri, ABD'de yüksek faizlerin devam edeceği beklentisi ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkları baskı altına aldı. Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık siber saldırı da piyasadaki tedirginliği artırdı. Sonuçta kripto paraların toplam piyasa değerinden yalnızca bir ayda 265 milyar dolar silindi.

BİTCOİN'İN ÜÇ AYLIK YÜKSELİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Yılın ikinci yarısına güçlü başlayan Bitcoin, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Tepki alımları ve ABD'de dijital varlıklara yönelik düzenleme beklentileri, bu yükselişte etkili oldu.

Bitcoin, temmuz ayında yüzde 7,2 değer kazanarak 62 bin 884 dolara yükseldi. Ağustosta yüzde 25,3'lük artışla 78 bin 816 dolara çıkan kripto para, eylülde de yüzde 6,1 yükselerek 83 bin 597 dolara ulaştı. Ancak ekim ayında tablo tersine döndü. Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi Bitcoin'i de vurdu. Yüzde 7,4 değer kaybeden Bitcoin, ayı 77 bin 437 dolardan tamamladı. Böylece üç ay üst üste devam eden yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

Bitcoin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,1, ikinci çeyreğinde yüzde 13,9 değer kaybetmiş, üçüncü çeyrekte ise yüzde 42,5'lik yükseliş kaydetmişti.

KRİPTO PİYASASINDAN 265 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Ekim ayındaki satış dalgasının faturası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Kripto para piyasasında işlem gören tüm varlıkların toplam değerini gösteren Total Market verilerine göre, piyasa değeri bir ayda 265 milyar dolar azalarak 2 trilyon 601 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte yalnızca kripto piyasasına özgü gelişmeler değil, küresel ekonomide artan belirsizlikler de belirleyici oldu.

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, Bitcoin'deki gerilemenin arkasında birden fazla neden bulunduğunu söyledi.

Başkaya'ya göre ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalması, tahvil getirilerinin yarattığı baskı ve teknoloji hisselerindeki satışlar, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Bu eğilim Bitcoin üzerindeki satış baskısını da artırdı.

BİNANCE'E 6,3 MİLYAR DOLARLIK SİBER SALDIRI

Piyasadaki olumsuz havayı ağırlaştıran gelişmelerden biri de dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'in yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya maruz kalması oldu. Başkaya, saldırının satışları hızlandırdığına dikkat çekerek, Binance'in 1 Kasım itibarıyla ortaya çıkan kayıpların yüzde 95'ini karşıladığını duyurduğunu hatırlattı.

Borsa, para çekme işlemlerini de kademeli olarak yeniden başlattı. Ancak bu adımlar yatırımcıların endişelerini tamamen gidermeye yetmedi.

Nitekim aynı gün Binance'ten yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net müşteri çıkışı yaşandı. Başkaya, bu büyüklükteki para çıkışının kripto piyasasında güvenin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini belirtti.

SALDIRI BİTCOİN AĞINA DEĞİL, BORSAYA YAPILDI

Başkaya, siber saldırıya ilişkin önemli bir ayrıntının da altını çizdi. Saldırının doğrudan Bitcoin ağına değil, merkezi bir kripto para borsasının altyapısına yönelik olduğunu vurguladı. Ancak bu ayrım, piyasalardaki tedirginliği ortadan kaldırmadı. Başkaya'ya göre büyük ölçekli bir işlem platformunda yaşanan güvenlik sorunu, yalnızca o borsayı değil, kripto para piyasasının tamamına yönelik risk algısını etkileyebiliyor.

KASIM AYINDA GÖZLER FED VE BİNANCE'DE

Ekim ayındaki sert kayıpların ardından Bitcoin yatırımcıları şimdi kasım ayında piyasanın hangi yöne hareket edeceğine odaklandı.

Başkaya, yeni dönemde Bitcoin'in seyrini belirleyecek başlıca unsurlar arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, tahvil getirilerinin yönü ve kurumsal fon hareketlerini gösterdi. Bir diğer kritik başlık ise Binance saldırısının ardından sarsılan yatırımcı güveninin ne ölçüde toparlanacağı olacak.