Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemelere göre, kripto platformlarının kuruluş sermayeleri en az 150 milyon TL olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 10:59

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin önemli bir tebliğ yayımladı. Tebliğ, kripto platformlarının faaliyetlerini düzenleyen bir dizi yeni kural ve gerekliliği belirliyor.

KURULUŞ SERMAYESİ ŞARTLARI

Yayımlanan tebliğe göre, kripto varlık platformlarının kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL olarak belirlenirken, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri ise asgari 500 milyon TL olarak belirlendi.

Kripto platformları, müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Müşteri fonları, bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar, platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek.

LİKİT REZERV YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Platformlar, müşteri varlıklarının en fazla yüzde 3’ü kadar likit rezerv bulundurmak zorunda olacak.

Kripto varlıklar, platformlar üzerinde kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.

BAĞIMSIZ DENETİM VE REZERV KANITI DENETİMİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilgi sistemlerinin bağımsız denetimden geçmesini ve ayrıca rezerv kanıtı denetimi yaptırmasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemelere tabi olacak.

YURT DIŞI PLATFORMLARA YÖNELİK İZİN ZORUNLULUĞU

Yurt dışı kripto varlık platformları, Türkiye’de izinsiz hizmet sunamayacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almaları gerekecek.

YENİ KURULUŞ ŞARTLARI

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonim ortaklık şeklinde kurulması, paylarının tamamının nama yazılı olması, nakit karşılığı çıkarılması, sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve özsermaye şartları gibi bir dizi yeni kuruluş gerekliliği getirildi. Kuruluş sermayelerinin, SPK'nın belirleyeceği asgari tutardan az olmaması gerekecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan kripto para hamlesi!
Altın, dolar ve kripto paralar yükselecek mi? Tuna Kaya'dan 'kritik döneme girdik' uyarısı

Sıkça Sorulan Sorular

Kripto nedir tanımı?
Kripto para, dijital veya sanal bir para birimidir ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kriptografi teknolojisini kullanır.
ETİKETLER
#Kripto Para
#kripto paralar
#kripto para piyasaları
#kripto varlık
#Kripto Para Yatırımı
#Kripto Para Piyasası
#Kripto Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.