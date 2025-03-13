Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemelere göre, kripto platformlarının kuruluş sermayeleri en az 150 milyon TL olarak belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin önemli bir tebliğ yayımladı. Tebliğ, kripto platformlarının faaliyetlerini düzenleyen bir dizi yeni kural ve gerekliliği belirliyor.

KURULUŞ SERMAYESİ ŞARTLARI

Yayımlanan tebliğe göre, kripto varlık platformlarının kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL olarak belirlenirken, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri ise asgari 500 milyon TL olarak belirlendi.



Kripto platformları, müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Müşteri fonları, bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar, platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek.

LİKİT REZERV YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Platformlar, müşteri varlıklarının en fazla yüzde 3’ü kadar likit rezerv bulundurmak zorunda olacak.



Kripto varlıklar, platformlar üzerinde kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.



BAĞIMSIZ DENETİM VE REZERV KANITI DENETİMİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilgi sistemlerinin bağımsız denetimden geçmesini ve ayrıca rezerv kanıtı denetimi yaptırmasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemelere tabi olacak.

YURT DIŞI PLATFORMLARA YÖNELİK İZİN ZORUNLULUĞU

Yurt dışı kripto varlık platformları, Türkiye’de izinsiz hizmet sunamayacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almaları gerekecek.



YENİ KURULUŞ ŞARTLARI

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonim ortaklık şeklinde kurulması, paylarının tamamının nama yazılı olması, nakit karşılığı çıkarılması, sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve özsermaye şartları gibi bir dizi yeni kuruluş gerekliliği getirildi. Kuruluş sermayelerinin, SPK'nın belirleyeceği asgari tutardan az olmaması gerekecek.