Kriptoda 293 milyon dolarlık büyük vurgun: Paralar buhar olup gitti

Kripto para dünyası hafta sonuna oldukça sert bir haberle girdi. Merkeziyetsiz finans (DeFi) tarafında yaşanan büyük bir siber saldırı, piyasada ciddi bir tedirginlik yaptı.
LayerZero altyapısı üzerinde çalışan bir köprünün manipüle edilmesiyle yaklaşık 116 bin 500 rsETH’in ele geçirildiği bildirildi. Parasal karşılığı ise yaklaşık 293 milyon dolar. Açıkçası bu büyüklükte bir saldırı, uzun zamandır görülmemişti.
İlk etapta olayın yalnızca Kelp DAO’yu etkilediği düşünülse de durum pek öyle değil. rsETH’in farklı platformlarda teminat ve likidite aracı olarak kullanılması, krizi zincirleme hale getirdi.
Yani bir noktadaki sorun, tüm sisteme yayıldı.
Güvenlik şirketi Cyvers da bu duruma dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede, bunun basit bir açık suistimali olmadığı, “protokoller arası bulaşma” etkisi yapan bir saldırı olduğu ifade edildi.
DeFi’nin doğası gereği birbirine bağlı yapısı, işte tam da burada risk oluşturdu. Bir varlıktaki güven sarsıldığında, onu kullanan diğer platformlar da otomatik olarak etkileniyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler büyük DeFi platformlarına çevrildi. Toplam kilitli varlık değeri 20 milyar doların üzerinde olan Aave, hızlı bir karar aldı.
Platform, rsETH ile bağlantılı tüm işlemleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda yeni borçlanma ve mevduat işlemleri askıya alındı.
Kararın hemen ardından piyasada dalgalanma başladı. Aave’nin yerel token’ı, Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
Bu da yatırımcıların ne kadar hızlı reaksiyon verdiğini açıkça gösteriyor.
Kelp DAO cephesi de sessiz kalmadı. X üzerinden yapılan açıklamada, ana ağ ve Katman-2 üzerindeki tüm rsETH sözleşmelerinin durdurulduğu duyuruldu.
Ayrıca olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.
Saldırının, 2026 yılı içinde kaydedilen en büyük DeFi istismarlarından biri olduğu ifade ediliyor. Hatta daha önce Solana tabanlı Drift projesinde yaşanan ihlalin bile önüne geçtiği konuşuluyor.