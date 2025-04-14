Kriptoda 5 milyar dolarlık çöküş! Bir gecede yüzde 90 düştü: Yatırımcıların kabusu gerçek oldu

Kripto piyasasında sarsıcı bir çöküş yaşandı. İlk 20'deki Mantra (OM), sadece saatler içinde yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. 6 milyar dolarlık piyasa değeri 650 milyon dolara geriledi.

Kripto dünyası dün gece tarihi bir çöküşe tanıklık etti. 2024 yılında yüzde 400'ün üzerinde değer kazanarak yatırımcıların gözdesi haline gelen Mantra (OM), sadece birkaç saat içinde adeta serbest düşüş yaşadı. 6,30 dolar seviyelerinde işlem gören OM, kısa sürede 0,37 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde bir miktar toparlanan token, şu anda yaklaşık 0,80 dolardan işlem görüyor.



Bu dramatik düşüş, Mantra’nın piyasa değerinde de büyük bir yıkıma yol açtı. Önceki gün 6,12 milyar dolarlık bir değere sahip olan proje, an itibarıyla 650 milyon dolarlık bir büyüklüğe geriledi. Yani yaklaşık 5,5 milyar dolarlık değer bir gecede silindi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Kripto camiasında büyük yankı uyandıran bu düşüşün net nedeni henüz ortaya çıkmadı. Ancak sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialar yatırımcıları tedirgin etmeye yetti. Bu iddialar arasında, kurucu ekibin ellerindeki OM token’ları tezgah üstü (OTC) piyasalarında sattığı ve projeden tamamen çekildiği gibi söylentiler yer alıyor. Ayrıca büyük miktarda OM bulunduran bir cüzdanın siber saldırıya uğramış olabileceği de öne sürülüyor.

KURUCUDAN AÇIKLAMA: "BURADAYIZ!"

Mantra’nın kurucu ortağı JP Mullin, tüm bu söylentilere rağmen projenin başında olduklarını ifade etti. Telegram grubunun hâlâ aktif olduğunu belirten Mullin, "Hiçbir yere gitmiyoruz" mesajıyla ekibin herhangi bir satış gerçekleştirmediğini vurguladı. Bununla birlikte Mullin, yaşanan sert düşüşten kripto borsalarını sorumlu tuttu. Ona göre OM pozisyonlarındaki kontrolsüz likidasyonlar bu çöküşü tetikledi. Özellikle bazı borsaların ani şekilde pozisyonları kapattığını iddia etti. Bu suçlamalara ilk cevap OKX borsasından geldi. Borsanın kurucusu Star Xu, işlem verilerinin tamamen şeffaf olduğunu belirterek bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

MANTRA (OM) NEDİR?

Mantra, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesine odaklanan Layer-1 blokzincir projesidir. OM token, gayrimenkul, sanat eserleri ve emtia gibi fiziksel varlıkların tokenlaştırılmasıyla bu varlıkların dijital ortamda alınıp satılmasını mümkün kılar. Aynı zamanda borç verme ve alma gibi çeşitli DeFi hizmetleri de OM üzerinden kullanılabilir.