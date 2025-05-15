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 | Bengü Sarıkuş

Kripto'da büyük saldırı! Tüm bilgileri çalındı

Kripto borsası Coinbase yaptığı açıklamada, bir siber saldırıyla ilgili olarak 180 milyon ila 400 milyon dolar arasında bir maliyet yüklenecek.

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Kripto'da büyük saldırı! Tüm bilgileri çalındı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:39

Kripto borsası Coinbase, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir siber saldırı sonucu 180 milyon ila 400 milyon dolar arasında bir maliyetle karşılaşmayı beklediğini duyurdu. Şirket, saldırı sırasında müşterilerinin "küçük bir alt kümesi" için kişisel verilerin, özellikle adlar, adresler ve e-posta adreslerinin çalındığını, ancak oturum açma kimlik bilgileri ve şifrelere erişim sağlanmadığını belirtti.

Coinbase, saldırıya uğrayan müşterilerine yönelik bir adım atarak, dolandırıcılık amacıyla para göndermeleri için kandırılan kullanıcılara geri ödeme yapacaklarını açıkladı. Bu gelişme, kripto para borsalarının siber güvenlik alanındaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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ETİKETLER
#coinbase
#Kripto Borsası
#Ekonomi
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