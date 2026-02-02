Kriptoda sert satış: Piyasadan bir günde 111 milyar dolar silindi

Menü Kapat
Şubat 02, 2026 10:22
Bitcoin 80 bin doların altına inerken, hızlanan tasfiyeler ve zayıf likidite satış dalgasını derinleştirdi. Son 24 saatte 1,6 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon kapandı.

Kripto para piyasası hafta sonuna sert bir satışla girdi. Son 24 saatte yaşanan dalga, piyasanın toplam değerinden yaklaşık 111 milyar doları sildi. Satışların merkezinde ise Bitcoin vardı. En büyük kripto para, Cumartesi günü 80 bin doların altına gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeleri test etti.

New York işlemlerinin öğleden sonraki bölümünde kayıplar hızlandı. Bitcoin, gün içinde yüzde 10’a varan düşüşle 75.709,88 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştı. Aynı saatlerde Ether ve Solana gibi büyük tokenlarda da çift haneli kayıplar görüldü. Düşüşün arkasında düşük likidite, sınırlı alım iştahı ve peş peşe gelen tasfiyeler vardı.

PİYASAYI SÜRÜKLEYEN BAŞLIKLAR

Kripto varlıklar, son haftalarda zayıflayan makro görünüm ve süregelen politika belirsizlikleri karşısında yön bulmakta zorlanıyor. Ocak boyunca dolar değer kaybetse de bu durum kriptoya anlamlı bir risk iştahı olarak yansımadı. Altının rekor tazelediği dönemde de Bitcoin cephesinde güçlü bir korelasyon oluşmadı.

Cuma günü değerli metallerde görülen sert düzeltme sonrasında bile kriptoya “güvenli liman” akışı gelmedi. ABD’de piyasa yapısına ilişkin düzenlemelerin gecikmesi ve belirsizliğin sürmesi, kurumsal yatırımcıların temkinli kalmasına yol açıyor. Spot ETF tarafındaki çıkışların da hız kesmediği görülüyor.

LİKİDİTE DARALMASI VE TASFİYELER

Piyasadaki sığlık, fiyat hareketlerini olduğundan daha sert hale getirdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,6 milyar dolarlık uzun ve kısa pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümü, özellikle son dört saatlik zaman diliminde Bitcoin ve Ether çevresinde yoğunlaştı.

Emir defterlerindeki boşluklarla birleşen bu tasfiyeler, aşağı yönlü hareketi adeta hızlandırdı. Küçük fiyat dalgalanmaları bile kısa sürede daha büyük kayıplara dönüştü.

KORELASYONLAR SORGULANIYOR

Bitcoin’in hem yüksek getirili bir ivme aracı hem de parasal değer kaybına karşı bir koruma olduğu yönündeki tez, bu düşüş dalgasında yeniden tartışmaya açıldı. Navellier & Associates’ten Louis Navellier’e göre, fiat para endişelerinin arttığı dönemlerde güvenli liman akışları daha çok nakit ve değerli metallere yöneliyor; kripto ise bu pastadan pay almakta zorlanıyor.

Altın ve gümüşün rekor seviyelere çıktığı dönemde kayda değer bir tepki veremeyen Bitcoin’in, metallerdeki sert geri çekilmeyi de alım fırsatına çevirememesi dikkat çekti.

JEOPOLİTİK RİSK VE POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ

İsrail-İran hattında tırmanan gerilim ve ABD’nin olası askeri adımlarına dair söylemler, küresel risk primini yukarı taşıyor. Buna bir de Trump yönetimine ilişkin politika belirsizlikleri eklenince, kripto piyasasında temkinli duruş daha da güçleniyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmemesi, kurumsal girişlerin kalıcı hale gelmesini zorlaştırıyor.

