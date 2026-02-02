Kriptoda sert satış: Piyasadan bir günde 111 milyar dolar silindi

KORELASYONLAR SORGULANIYOR

Bitcoin’in hem yüksek getirili bir ivme aracı hem de parasal değer kaybına karşı bir koruma olduğu yönündeki tez, bu düşüş dalgasında yeniden tartışmaya açıldı. Navellier & Associates’ten Louis Navellier’e göre, fiat para endişelerinin arttığı dönemlerde güvenli liman akışları daha çok nakit ve değerli metallere yöneliyor; kripto ise bu pastadan pay almakta zorlanıyor.