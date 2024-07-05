Kritik ABD istihdam verileri açıklandı

05 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:51

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yeni işgücü verilerine göre, iş gücü piyasası Haziran ayında gevşeme yaşadı ve geçen ay ABD ekonomisine 206 bin iş eklendi.

ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.

Beklenti 190 bin olmasıydı.

Haziran ayında işsizlik oranı mayıs ayına göre yüzde 0,1 artarak yüzde 4,1 oldu ve iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı.

ABD İSTİHDAMI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Bu haftanın başlarında yayınlanan veriler işgücü piyasasının soğumaya başladığını gösterdi.

ABD'de tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentinin üzerinde geldi.

Çalışma Bakanlığı'nın Haziran ayı istihdam raporuna göre, işverenler Mayıs ayındaki 218 bin'lik artışa kıyasla 206 bin yeni istihdam oluştu.

İşsizlik Haziran ayında %4,1'e yükseldi ve Kasım 2021'de ilk kez %4'ün üzerine çıktı.

İşgücü piyasası, işe alımlarda daha sert bir gerileme yaşanacağına dair uzun süredir devam eden tahminleri boşa çıkardı ancak son rakamlar koşulların giderek kötüleştiğini gösterdi.

Maaş bordrosu firması ADP, özel işverenlerin Haziran ayında 150.000 iş eklediğini, bunun Mayıs ayındaki 157.000'den az olduğunu bildirdi.

Yönetici yerleştirme firması Challenger, Gray and Christmas, Haziran ayında 48.786 işten çıkarma bildirdi, bu Mayıs ayındaki 63.816 işten çıkarmadan az ancak yine de geçen yılın Haziran ayına kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik bir artış yaşandı.

FED'İN ADIMLARI TAKİP EDİLECEK

Her ayın ilk cuma günü açıklanan istihdam rakamları, faiz oranlarının düşmesini sabırsızlıkla bekleyen Wall Street ve Biden yönetiminin ekonomik politikalarına ilişkin zayıf anketlerle boğuştuğu Washington tarafından yakından takip ediliyor.

Fed, ayın sonlarına doğru açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte, ekonominin soğuyup soğumadığını ve faiz oranlarının düşmeye hazır olup olmadığını belirlemek için istihdam rakamlarını kullanıyor.

Geçtiğimiz ay, Fed yetkilileri faiz oranlarını yaklaşık bir yıldır olduğu gibi yaklaşık %5,3'lük yirmi yıllık bir yükseklikte tuttu.

Fed enflasyonu yüzde 2'ye çekmeye uğraşıyor.

Mayıs ayında enflasyon %3,4'te seyretti.

Fed'in son toplantısının tutanakları Çarşamba günü yayınlandı ve merkez bankasının faiz indirimlerine gitmeden önce "ek olumlu veri" beklediğini gösterdi.

Haziran ayı enflasyon rakamları 11 Temmuz'da açıklanacak.