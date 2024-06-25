Kritik EKK toplantısı sona erdi, Dijital Türk Lirası detayı dikkat çekti

25 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:38

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK), bugün gerçekleşen toplantısında işsizlikten cari açığa kadar ekonomi gündeminin üst sıralarında yer alan pek çok konuya değinildi.

DENGELİ BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada Ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde edilen kazanımların doğru yolda ilerlendiğini gösterildiği belirtildi.

Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyrettiği bildirildi.

YILIN İKİNCİ YARISINA İŞARET EDİLDİ

Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerin güçlenmiş ve ülke risk primin önemli gerileme yaşandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir.

Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir”

On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, “İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz” denildi.

Bugünkü toplantıda ele alınan konular ise şu şekilde sıralandı: