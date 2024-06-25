Kritik toplantı öncesi dolar yükselişe geçti!

25 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:29

TCMB faiz kararı ve Singapur'daki kritik toplantı öncesi dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL kuru bugüne 32,93 TL'den, euro/TL ise 35,43 TL'den başladı. Piyasalar perşembe günü açıklanacak.

Dolar/TL kuru son bir haftada yüzde 1,22 yükseliş sergiledi.

PİYASALAR PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Piyasalar Perşembe günü açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararına odaklandı. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor. TCMB'nin haziran ayı enflasyonunu görmesi ve ardından faizin yönüne karar vermesi bekleniyor.

Cuma günü ise Singapur'da gerçekleştirilecek FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Toplantıya Bakan Mehmet Şimşek'te katılacak.

2024 YILI 38 LİRADAN TAMAMLANACAK

ABD’li yatırım bankası JP Morgan; Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin “kontrollü bir yükselişe” işaret ettiğini, “carry trade” akımlarındaki sıkışmadan kaynaklanan son durumun TCMB tarafından yönetilebileceğini bildirdi. JP Morgan’ın yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,50 TL’de bulunuyor.

Öte yandan Bank Of America tarafından açıklanan son raporda ise dolar/TL’nin 2024 yılını 38,00 TL’den tamamlayabileceği öngörüldü.

Her iki kurumun ortalaması dikkate alındığında 36,75 TL seviyesi ortaya çıkıyor. Söz konusu beklenti, dolarda, yıl sonuna kadar ortalama yüzde 11,50 civarında bir artışın yaşanabileceğini öngörüyor.