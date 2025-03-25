Kritik toplantı sona erdi: Bakan Şimşek'ten enflasyon sorusuna dikkat çeken cevap!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki son gelişmelerin piyasalarda sebep olduğu etkiye dair yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, bu süreçlerin enflasyonda kalıcı bir tahribata yol açmayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte küresel yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.



YAŞANAN GELİŞMELERİN PİYASALARA ETKİSİ

Toplantıda, son dönemde Türkiye'deki siyasi gelişmelerin piyasalarda oluşturduğu dalgalanmalara dair önemli bilgiler paylaşıldı. Bakan Şimşek, yatırımcılara, yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir tahribata yol açmayacağına dair güvence verdi.

YABANCI YATIRIMCILAR TOPLANTIYA KATILDI

Toplantı, Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlendi ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ele alındı. Görüşmeye Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katıldı.



Bakanlık, toplantının içeriği ve katılımcıları hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Toplantıda Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirilecektir."

'DOLARİZASYON SÜRECEK Mİ?' SORUSUNU CEVAPLADI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye’deki dolarizasyonun devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı. Karahan, "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" şeklinde konuştu.



Karahan, Merkez Bankası’nın dezenflasyon stratejisinin sürüp sürmeyeceğine yönelik soruya ise, "TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz" diyerek cevap verdi.