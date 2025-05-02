Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam arttı

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 16:17

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 177 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 138 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama, finansal faaliyetler ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, federal hükümette azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış şubat için 117 binden 102 bine ve mart ayı için 228 binden 185 bine düşürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu altını alan köşeyi dönüyor! Nasri Amcalar açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak
Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

ABD ADP tarım Dışı İstihdam Verisi nedir?
ADP, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım sektörü dışındaki istihdamı ölçen bir ekonomik gösterge. Bu verilere göre ABD'de özel sektördeki iş yerlerinde çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilerin işe alınma veya işten çıkarılma durumu hakkında bir rapor yayınlanıyor.
ETİKETLER
#tarım dışı istihdam
#tarım dışı istihdam
#Tarım Dışı Istihdam Verisi
#abd tarım dışı istihdam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.