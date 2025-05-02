Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam arttı

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 177 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 138 bin kişi artacağı öngörülüyordu.



Bu dönemde sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama, finansal faaliyetler ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, federal hükümette azaldı.



Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış şubat için 117 binden 102 bine ve mart ayı için 228 binden 185 bine düşürüldü.