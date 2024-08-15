Kritik veri sonrası altın rekora koştu! İşte 15 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

15 Ağustos 2024 07:13 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 08:29

Son dakika | ABD enflasyon verileri belli oldu: İşte altın ve dolar fiyatlarında son durum

Son dakika | ABD enflasyon verileri belli oldu: İşte altın ve dolar fiyatlarında son durum

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

Küresel piyasaların merakla beklediği, ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.

ABD'de yıllık enflasyon, yüzde 3 beklentisinin altında kalarak yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından ise altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.652,10 TL'den, çeyrek altın ise 4.417,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.651,76

Satış 2.652,10

15 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.347,00

Satış 4.417,00

15 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.723,00

Satış 8.828,00

15 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.418,00

Satış 17.601,00

15 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.455,08

Satış 2.455,48