Kriz İngiltere’ye sıçradı: Dünya devi günde 1,8 milyon dolar zararda

08 Kasım 2024 18:05 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:08

Otomotiv sektöründe yaşanan krizler, yalnızca Alman devlerini değil İngiliz markalarını da zorluyor. İngiltere’nin köklü lüks otomobil markası Aston Martin, 2024’ün ilk çeyreğinden bu yana ciddi bir mali çöküş yaşıyor. Şirketin açıkladığı son finansal verilere göre, Aston Martin her gün 1,8 milyon dolarlık zarar ediyor. Bu, yılın başından bu yana toplamda 500 milyon dolarlık bir kaybı işaret ediyor.

Aston Martin, Çin pazarındaki talebin düşmesi nedeniyle üretim hedeflerini düşürmüştü. Yılın başında duyurulan planlarda, Çin’deki ekonomik yavaşlamanın şirketin satışlarına doğrudan etki edeceği öngörülmüştü. Bu nedenle Aston Martin, yıllık üretim hedefini bin adet azaltarak yeni bir denge arayışına girdi. Ancak, talepteki bu büyük düşüş ve üretimde yaşanan sıkıntılar markayı beklenenden fazla sarstı.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ: DBX MODELİNİ ALAN YOK

Lüks SUV sınıfında öne çıkan DBX modeli, geçtiğimiz yıl Aston Martin’in satışlarının yarısını oluştururken, bu yıl yüzde 52’lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte DBX’in toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 30’a kadar geriledi. Markanın amiral gemisi olarak görülen bu modeldeki sert düşüş, firmanın mali dengesini ciddi anlamda zorlamaya başladı. 2024 yılına girerken satış hedefleri yüksek olan Aston Martin, bu hedeflerin çok altında kalmış durumda.

TÜM SATIŞ UMUDU YENİ MODELLERDE

Aston Martin’in yaşadığı krizden çıkmak için yeni modellerden umut beklediği belirtiliyor. Özellikle DB12 ve Vantage gibi modellerin piyasaya sürülmesiyle, önceki yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artış sağlandı. Valour ve Valkyrie gibi özel üretim lüks modellerde ise yüzde 132 gibi çarpıcı bir büyüme kaydedildi. Bu yükselişler, şirketin yaşadığı büyük kaybı telafi etmese de geleceğe dair küçük bir umut ışığı olarak görülüyor.

ASTON MARTİN'İN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Aston Martin için tablo oldukça karanlık. Üst üste gelen mali kayıplar, talep düşüşü ve beklenmeyen zarar, markanın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekonomik krizlerle boğuşan İngiliz devi, çıkış yolunu yeni modellerde ve lüks segmentteki özel üretim araçlarda arıyor. Ancak, uzmanlara göre bu durum sürdürülebilir değil.